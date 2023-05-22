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«Известия» узнали о предложении ввести шестидневную рабочую неделю

«Известия»: ассоциация бизнес-патриотов предложила ввести шестидневную рабочую неделю

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратились к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо организации.

Авторы инициативы говорят, что до введения первой волны санкций в 2014 году российская экономика росла и входила в пятерку крупнейших экономик мира, но в настоящий момент число ограничений значительно выросло, что увеличило нагрузку на экономический сектор. Увеличение рабочей недели поможет повысить прочность экономики, считают авторы.

В конце марта замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков предложил ввести сокращенную рабочую неделю — до четырех дней. Он сказал, что это может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда.

Пятидневная неделя (40 часов) — наиболее распространенный формат работы в мире. Его придерживаются в большинстве стран.

При этом большинство работодателей не спешат переходить на четырехдневную рабочую неделю. Она сокращена только в 1% компаний, еще 2% ввели ее раньше, но затем вернулись к обычному режиму. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob за октябрь 2022 года.

Теги
рабочая неделя работа предприниматели
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