ФСБ: пресечена подготовка поджогов в Минеральных Водах по заданию «Правого сектора»

Спецслужба сообщила, что преступления готовились по заданию запрещенного в России «Правого сектора»

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку поджога здания районного военкомата и администрации Минеральных Вод, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ставропольскому краю, сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, подозреваемый готовил преступления по заданию украинской националистической организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и запрещена).

В конце апреля ФСБ задержала «сторонника неонацизма», который готовил диверсию в Калужской области. Задержанный россиянин 2006 года рождения планировал поджечь электроподстанцию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК (приготовление к диверсии). На видео ФСБ подросток признался, что его куратором был представитель «Русского добровольческого корпуса» (РДК; входит в «Интернациональный легион» в составе украинской теробороны).

10 мая спецслужба пресекла подготовку теракта в Самаре во время Международного антифашистского фестиваля. По данным ФСБ, россиянка, родившаяся на Украине, планировала передать неустановленному лицу средства для поджога. Ее арестовали по уголовному делу о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).