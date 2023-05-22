В Госдуме предложили ввести семейный сертификат в ₽1 млн на первую машину

Фракция ЛДПР в Госдуме готовит к внесению законопроект о программе семейного сертификата на покупку первой машины отечественного производства, сообщил «Известиям» зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно проекту, воспользоваться таким сертификатом смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Сумма выплат составит 1 млн руб., в рамках которой россияне должны будут выбрать себе машину из линейки российского автопрома. При этом продать ее они смогут только по истечении пяти лет. Такое правило вводится, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету, уточнил депутат.

«Это будет эффективная дополнительная мера поддержки молодых семей, особенно с учетом того, что Россия сегодня находится в демографической яме. В 2022 году в стране появилось на свет минимальное количество детей с 2000 года. Поэтому мы считаем, что эта мера заслуживает поддержки, — пояснил он.

Сейчас в России действуют программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Государство дает возможность некоторым категориям россиян взять заем и получить скидку на приобретение автомобиля. Деньги не выдают на руки, а прибавляют к первоначальному взносу, таким образом власти компенсируют эту сумму банку в виде субсидии. Сама машина при этом должна быть новой и собранной на территории России. Программы распространяются на автомобили LADA, «УАЗ», «ГАЗ», Haval Jolion и электрокары Evolute. В 2023 году Минпромторг предусмотрел на цели льготного автокредитования в федеральном бюджете 5,1 млрд руб.

По словам НИлова, в последнее время государство предприняло очень много мер по поддержке рождаемости, однако ситуация, к сожалению, не изменилась. «Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить. Кроме того, безусловно, это будет поддержка российского автопрома, в пользу которого будут делать выбор молодые семьи», — заявил депутат.

Такой сертификат мог бы стать поддержкой молодой семьи, согласна глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Стимулировать рождаемость, конечно, нужно. Думаю, что от такого сертификата никто не откажется, он не будет лишним для молодой семьи. Я поддержала бы такую меру, но, пока непонятно, как отреагирует на нее правительство», — отметила она.

Ранее о том, что в России сложилась сложная ситуация с демографией, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. «Применяется целый ряд мер для того, чтобы <…> сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата. Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться», — сказал Песков. Эта проблема является одним из приоритетов для правительства России, работа над ней ведется постоянно, заверил он.

В июне 2022 года президент Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается крайне сложная демографическая ситуация. По его словам, в России в апреле 2022 года родилось менее 100 тыс. детей, что почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года. Он указал, что правительству нужно разработать дополнительные меры «кардинального характера». При этом глава государства подчеркнул, что речь идет не только о прямой финансовой поддержке семей, но и о настройке систем здравоохранения и образования под их запросы.