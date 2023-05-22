Минфин предложил снизить оценку прогнозных расходов на маткапитал

Трансферты из бюджета на выплату маткапитала в 2024–2026 годах Минфин предложил снизить на 17%. Пересмотр может быть связан с трендами в сфере рождаемости, допускают эксперты. В Минтруде говорят, что все заявки будут удовлетворены

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Минфин предложил сократить оценку будущего федерального трансферта, необходимого Социальному фонду на выплату материнского капитала. В 2024–2026 годах совокупное снижение трансферта на эти цели может составить 356 млрд руб. (т.е. на 17%) по сравнению с действующим законом о бюджете (на 2024–2025 годы) и бюджетным прогнозом (на 2026 год). Это следует из предварительных проектировок ведомства на ближайшую трехлетку, с которыми ознакомился РБК. Сокращение прогнозных ассигнований на предоставление средств, согласно документу, может происходить следующим образом:

в 2024 году: минус 109,7 млрд руб., до 516,3 млрд руб.;

в 2025 году: минус 132,7 млрд руб., до 561,5 млрд руб.;

в 2026 году: минус 113,7 млрд руб. (относительно бюджетного прогноза), до 608,3 млрд руб.

В 2023 году на выплату материнского капитала в федеральном бюджете было отведено 551,3 млрд руб., однако текущий прогноз не известен. В начале 2023 года Соцфонд сообщал, что право на выплату маткапитала на вторых детей, родившихся после 2007 года, и на первенцев, родившихся после 2020 года, получили семьи из четырех новых регионов, вступивших в состав России в конце сентября прошлого года.

По итогам 2022 года фактические траты на выплату маткапитала в России сократились на 14% относительно прогноза (около 440 млрд руб.) и составили 382 млрд руб. (на 4,3% меньше по сравнению с предшествующим годом), отчитывалась Счетная палата. Число семей с детьми, получивших сертификат, тогда уменьшилось на 13,4%, оценивали аудиторы.

Указанная оценка прогнозируемого сокращения трансфертов на маткапитал — это предложение Минфина, заявили РБК в Минтруде. «Объем ассигнований на программу материнского капитала на 2024–2026 годы в настоящее время обсуждается. Итоговая оценка расходов будет определена при формировании проекта федерального бюджета», — отметили в ведомстве. Проект бюджета на следующую трехлетку, как правило, формируется к сентябрю.

В Минтруде также подчеркнули, что в любом случае будут удовлетворены все поступившие заявления от граждан на распоряжение средствами материнского капитала. РБК направил запросы в Минфин, а также в Соцфонд и Счетную палату.

Как меняется размер сертификата Согласно действующему закону о бюджете Социального фонда, размер материнского капитала должен ежегодно индексироваться на величину фактической инфляции за предыдущий год. В 2023 году сумма выплаты при рождении первенца составляет 586,9 тыс. руб., на второго ребенка — 775,6 тыс. руб., а размер доплаты на второго ребенка, если семья уже получила материнский капитал на первого, — 188,7 тыс. руб. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2023 года инфляция составит 5,3%, а в период 2024–2026 годов замедлится до 4%. Потратить средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование накопительной пенсии матери и т.д. Для ряда целей материнский капитал можно использовать сразу после рождения ребенка, для других — только спустя три года.

В 2024 году также предлагается незначительно снизить запланированные траты на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, следует из материалов Минфина. Сокращение составит 7,1 млрд руб., или 0,06%, до 1,17 трлн руб. Однако в следующие годы Минфин предлагает заложить увеличение расходов по этому направлению: на 19,3 млрд руб., до 1,3 трлн, в 2025 году и на 18,8 млрд руб., до 1,46 трлн, в 2026 году. В 2022 году средний размер такой помощи составлял 6–12 тыс. руб. в месяц.

Факторы снижения плановых расходов

Прогнозирование расходов на выплаты материнского капитала в среднесрочном периоде осуществляется на основе ряда данных: прогноза по рождаемости, количества сертификатов, по которым средства маткапитала не использовались или использовались частично, итогов реализации маткапитала в предыдущие годы, поясняли ранее в Счетной палате. Учитывая, что распоряжение средствами маткапитала носит исключительно заявительный характер и зависит от потребности семей с детьми, спрогнозировать на очередной финансовый год расходы со стопроцентной точностью практически невозможно, указывали там.

Минфин производит чисто бухгалтерские расчеты, и у них есть определенный алгоритм пересмотра бюджетных обязательств, пояснил РБК причины корректировок директор ИНП РАН Александр Широв. «Раз положено в 2023 году рассчитывать [уровень ассигнований] на 2024-й, они так и делают», — указал он. Глобально снижение затрат на маткапитал связано с сокращением числа женщин в детородном возрасте, а также негативными трендами в сфере рождаемости в 2021–2022 годах, полагает эксперт. Он подчеркнул, что в прогнозе Минфина есть доля условности, так как маткапитал — это жесткое обязательство государства, и всем, кто имеет право на сертификат, его выплатят по запросу, даже если в результате запланированные расходы будут превышены.

Основная доля использования капитала (270,6 млрд руб., или более 70%) в прошлом году пришлась на статью «погашение кредитов и займов», взятых на улучшение жилищных условий, в том числе ипотечных, следует из данных Соцфонда. Маткапитал может быть использован сразу после рождения ребенка для погашения ипотеки или первоначально взноса на нее, дошкольное образование, а также для получения ежемесячных выплат (если доход на члена семьи не превышает двух региональных прожиточных минимумов). По достижении ребенком трех лет его можно использовать на другие цели, в том числе на другие способы улучшения жилищных условий, пенсионные накопления матери или образование детей.

Прогноз по рождаемости на ближайшие годы является одним из факторов, от которого зависят закладываемые в бюджет суммы выплат маткапитала. В 2024 году право на использование материнского капитала на цели, доступные после трехлетнего возраста, получат семьи, где ребенок родился в 2021 году. По данным Росстата, в 2021 году число новорожденных сократилось на 2,7%, до 1,398 млн. В 2025 году за выплатой смогут обратиться родители детей, рожденных в 2022 году, а в 2026-м — родители детей 2023 года рождения.

Средний вариант демографического прогноза Росстата предполагает сокращение количества родившихся в 2024 году на 3,3% (до 1,24 млн), в 2025 году — на 3,6% (до 1,2 млн), а в 2026 году — на 1,4% (до 1,19 млн). Однако этот прогноз был представлен в 2020 году, еще до начала пандемии, в 2023 году Росстат, как ожидается, должен выпустить новую его версию. Минфин в бюджетных проектировках, как правило, опирается на макропрогноз Минэкономразвития. В опубликованных в апреле сценарных условиях прогноза на 2024–2026 годы Минэкономразвития не представляло демографических сценариев.

В ближайшем будущем негативные тренды в сфере рождаемости продолжатся, полагает научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Игорь Ефремов. «С 2024 по 2026 год при неизменной экономической и политической ситуации рождаемость в России продолжит медленно снижаться, оставаясь в коридоре между средним и низким сценариями демографического прогноза Росстата. Суммарный коэффициент рождаемости будет между 1,3 и 1,4 рождениями на одну женщину детородного возраста, а количество рождений — между 1,1 млн и 1,2 млн», — спрогнозировал он.