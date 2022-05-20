Ущерб от преступлений в России вырос почти на 12%

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ущерб от преступлений за январь—апрель текущего года составил почти 184 млрд руб., что выше показателя прошлого года на 11,6%, следует из характеристики состояния преступности в России, которая опубликована на сайте МВД страны.

Ущерб по делам экономической направленности составил более 122 млрд руб., указали в МВД,

В целом, как отмечает ведомство, по сравнению с январем-апрелем 2021 года число зарегистрированных преступлений снизилось почти на 4%. Реже стали совершать кражи транспортных средств (почти на 21%), зафиксировано меньше случаев разбоя (на 18,5%). Однако правоохранители отметили рост числа преступлений террористического характера (на 2% больше) и экстремистской направленности (на 14% больше).

По итогам первого квартала этого года МВД, наоборот, сообщало о снижении ущерба от преступлений — на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По данным, которые ведомство представило в апреле, ущерб составлял 123 млрд руб., то есть за месяц он вырос на 60 млрд руб. Ущерб от преступлений экономической направленности, согласно прошлой характеристике, составлял 77,8 млрд руб.