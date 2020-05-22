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Злостных нарушителей самоизоляции в Подмосковье накажут 100 часами работ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Людей, нарушивших самоизоляцию и организовавших массовые мероприятия в Подмосковье, будут наказывать обязательными работами в больницах региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Главное управление региональной безопасности Московской области.

Продолжительность работ может составлять до 100 часов, сообщили в пресс-службе. В их число могут входить уборка территории больниц, разгрузка медикаментов, продуктов и других грузов.

«За злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов… Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ», — цитирует информагентство руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева.

Как отмечает «РИА Новости», подмосковные суды уже признали виновными за организацию массовых мероприятий несколько человек. Так, один нарушитель один собрал друзей, чтобы заняться спортом на площадке во дворе дома в Красногорске, другой — устроил некое развлекательное мероприятие возле торгового центра в Химках.

Материал дополняется.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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