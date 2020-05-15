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Пандемия коронавируса ,  
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В «Инвитро» назвали дату запуска тестирований на антитела к коронавирусу

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Инвитро» начнет проводить тестирования на антитела к коронавирусу 18 мая. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении компании.

Тесты смогут пройти жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Челябинска. Исследование будет стоить 950 руб. без учета стоимости взятия биоматериала.

Результаты теста придут не позднее чем через 10 дней, однако впоследствии компания планирует сократить этот срок до двух рабочих дней. Указанные сроки вызваны высоким спросом на данный тест, пояснили в компании.

Жители Москвы смогут отказаться от тестирования на антитела к COVID-19
Общество
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Исследования на наличие антител будут выполнять методом иммуноферментного анализа (ИФА), говорится в сообщении. Ежемесячно лаборатории планируют проводить до 500 тыс. таких тестов.

В конце апреля «Инвитро» уже сообщали о старте тестирований на антитела к коронавирусу в средине мая, однако точная дата не называлась. Тогда предполагалось, что тесты на наличие антител можно будет пройти также в Самаре.

Накануне, 14 мая, власти Москвы сообщили о начале массового тестирования жителей на антитела к коронавирусу. Первоначально отбор москвичей для участия в программе будет идти в случайном порядке, каждую неделю приглашение на анализ будут получать до 70 тыс. человек, пояснил мэр Москвы Сергей Собянин. Тестирование будет добровольным, от приглашения можно отказаться, уточнили в оперативном штабе столицы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: тест, антитела, коронавирус, «Инвитро»
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