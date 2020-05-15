В «Инвитро» назвали дату запуска тестирований на антитела к коронавирусу

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Инвитро» начнет проводить тестирования на антитела к коронавирусу 18 мая. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении компании.

Тесты смогут пройти жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Челябинска. Исследование будет стоить 950 руб. без учета стоимости взятия биоматериала.

Результаты теста придут не позднее чем через 10 дней, однако впоследствии компания планирует сократить этот срок до двух рабочих дней. Указанные сроки вызваны высоким спросом на данный тест, пояснили в компании.

Исследования на наличие антител будут выполнять методом иммуноферментного анализа (ИФА), говорится в сообщении. Ежемесячно лаборатории планируют проводить до 500 тыс. таких тестов.