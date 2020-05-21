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Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве с 27 мая планируют запустить тестирование на антитела к коронавирусу для всех желающих. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы постараемся со следующей недели, со среды, по электронной записи приглашать москвичей на тестирование по их желанию, по их инициативе», — сказал он. Мэр отметил, что программу запустят раньше, чем планировалось.

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По его словам, анализы могут сдать все жители Москвы, однако власти не рассылают приглашения на тестирование для детей. «Детей в поликлиники не приглашали и, наверное, не будем», — сказал он.

Дети, которые находятся в медучреждениях с различными заболеваниями, сдают подобные тесты, добавил он. Собянин рассказал, что приглашение сдать тест на антитела будет приходить примерно 70 тыс. москвичей каждые несколько дней.

В середине мая мэр Москвы заявил, что в столице начнут массовое тестирование жителей города на коронавирус. По его словам, отбор москвичей будут проводить в случайном порядке, учитывая возрастную структуру населения и район проживания.

17 мая Собянин сообщил, что москвичи смогут оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Мэр отмечал, что это станет возможно после того, как система тестирования выйдет на большие мощности.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сергей Собянин, Москва, антитела
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