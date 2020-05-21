Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве с 27 мая планируют запустить тестирование на антитела к коронавирусу для всех желающих. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы постараемся со следующей недели, со среды, по электронной записи приглашать москвичей на тестирование по их желанию, по их инициативе», — сказал он. Мэр отметил, что программу запустят раньше, чем планировалось.

По его словам, анализы могут сдать все жители Москвы, однако власти не рассылают приглашения на тестирование для детей. «Детей в поликлиники не приглашали и, наверное, не будем», — сказал он.

Дети, которые находятся в медучреждениях с различными заболеваниями, сдают подобные тесты, добавил он. Собянин рассказал, что приглашение сдать тест на антитела будет приходить примерно 70 тыс. москвичей каждые несколько дней.