Самолет Ан-2 в Ставрополье выехал за пределы взлетной полосы и загорелся

Самолет Ан-2 в Ставрополье выехал за пределы взлетной полосы и загорелся

Инцидент произошел в сельском колхозе в Ставропольском крае. По информации спасателей, при разгоне самолет не набрал нужной скорости и, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в деревья

Самолет Ан-2 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Ставропольском крае сельскохозяйственный самолет Ан-2 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом со ссылкой на заявление краевого главка МЧС сообщает телерадиовещательная компания «Ставрополье».

Инцидент, говорится в сообщении на сайте министерства, произошел около 14:50 мск. Происшествие случилось на аэроплощадке, принадлежащей колхозу им. 1 Мая в селе Журавское.

Ан-2, пояснили в пресс-службе, при разгоне не набрал необходимой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, «врезался в лесополосу и загорелся». Пожар, по предварительным данным, указали в МЧС, начался с моторного отсека. К 15:15 мск возгорание уже было потушено.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Ранений, по данным пресс-службы, не получил и пилот. Остальных подробностей о случившемся в министерстве не привели.