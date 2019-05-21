Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам

Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Рейс был отменен по техническим причинам», — сказал представитель пресс-службы перевозчика. Источник РБК в авиакомпании пояснил, что утечка топлива из левого двигателя была обнаружена после запуска двигателей, но самолет на тот момент не находился на рулении.

В Следственном комитете РБК заявили, что проверка по данному факту не проводится. РБК направил запрос в прокуратуру.