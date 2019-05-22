Зам Чайки описал путь прокуроров от держиморд до защитников бизнеса

Как сказал замглавы ведомства, за последние годы было прекращено несколько десятков уголовных дел против бизнесменов. Прокуратура раньше ассоциировалась «с каким-то держимордой», но ситуация изменилась, считает он

Александр Буксман (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Прокуроры проявили себя в деле защиты бизнеса, заявил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман на Столыпинском форуме, передает корреспондент РБК.

«Мы лишены полномочий по расследованию уголовных дел, но мы настолько себя проявили в функции защиты бизнеса, что никакое расследование уголовных дел с этим просто сравниться не может. Здесь интересно, здесь перспективно, и здесь мы ощущаем действительно себя защитниками бизнеса», — сказал он.

Буксман напомнил, что с 2008 года прокуратура начала сотрудничать с бизнес-омбудсменом, более пяти лет назад была создана рабочая группа. С тех пор прокуратура добилась прекращения 30 уголовных дел против предпринимателей и освобождения их из мест лишения свободы. «Это может быть небольшая цифра, но если разобраться в деталях, то это судьба не только этих 30 человек, но и тысяч человек, которые стоят за ними, сотрудников их предприятий и бизнеса», — добавил он.

«Прокуроры за эти десять лет прошли большой путь перевоплощения. Всегда прокуратура ассоциировалась у нас с каким-то там держимордой, булавой, с каким-то кулаком... Прокуратура изменилась за это время», — подчеркнул заместитель генерального прокурора.