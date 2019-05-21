Прокурор запросила 8,5 лет для отсудившего у IKEA ₽25 млрд бизнесмена

Гособвинитель попросила суд приговорить обвиняемого в доносе Константина Пономарева к восьми с половиной годам лишения свободы. Фигурант «списка Магнитского» Пономарев известен тем, что отсудил у IKEA 25 млрд руб.

Прокурор запросила наказание в восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима для бизнесмена Константина Пономарева, обвиняемого в заведомо ложном доносе (статья 3О6 УК России), который он, по версии гособвинения, совершил в период судебных тяжб со шведским концерном IKEA. Об этом сообщила РБК адвокат Пономарева Анна Ставицкая. Для другого обвиняемого по этому делу, адвоката Максима Загорского, гособвинитель попросил такой же срок, а также лишить права заниматься адвокатской и юридической деятельностью на три года.

Кто такой Константин Пономарев Пономарев владеет компанией «Системы автономного электроснабжения» (ООО «САЭ). В 2010 году он по мировому соглашению отсудил у российских структур IKEA, которым сдавал в аренду электрогенераторы для энергоснабжения магазинов, 25 млрд руб. в счет задолженности за 2007-2008 годы. Затем бизнесмен потребовал от концерна еще 33 млрд руб. за следующий период аренды, однако эти претензии были отклонены российскими судами. Впоследствии Пономарев отсудил у IKEA еще 507 млн руб. и претендовал еще на 9,3 млрд руб. корпорации. Бизнесмен также проходил свидетелем обвинения по одному из дел о налоговых махинациях против сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он включен в «список Магнитского».

Пономарев был арестован в июне 2017 года. Помимо доноса, столичное управление СКР вменяет ему уклонение от уплаты налогов на 4,7 млрд руб., мошенничество и другие преступления; большинство эпизодов его дела пока не дошли до суда.

В рамках нынешнего судебного процесса Люберецкий суд Московской области рассматривает только обвинение в ложном доносе. Гособвинение считает, что Пономарев и адвокат Загорский вместе с несколькими подставными лицами подали в мировые суды подмосковного Раменского четыре заявления о клевете и получили выгодные для себя решения. Тексты судебных постановлений содержали упоминания определенных обстоятельств, в том числе связанных со спорами с IKEA, и их судебное подтверждение в дальнейшем помогало Пономареву уклоняться от уплаты налогов и уходить от ответственности по уголовным преступлениям, считает гособвинение.