Движение в метро Москвы восстановили после сбоя из-за застрявших поездов

Движение в метро Москвы восстановили после сбоя из-за застрявших поездов

Движение поездов на Большой кольцевой линии московского метрополитена восстановили после сбоя, произошедшего из-за застрявших в тоннеле поездов. Об этом сообщается в аккаунте столичной подземки.

«Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено», — говорится в сообщении. Составы, которые застряли в тоннелях, убрали и движение по всем линиям метро «осуществляется штатно», добавили в метро.

Вечером 21 мая движение поездов остановилось от станции «Парк победы» до станции «Савеловская», а затем и на Солнцевской линии. Причиной стали три застрявших поезда в одном из тоннелей Большой кольцевой линии.

В московском метро сообщали, что поезда остановились из-за падения напряжения в контактном рельсе. В результате некоторые пассажиры ждали эвакуации более трех часов.