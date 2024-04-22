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Военная операция на Украине ,  
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Военный суд приговорил пресс-секретаря Meta к 6 годам лишения свободы

Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна заочно приговорили к шести годам заключения
Сюжет
Военная операция на Украине
Военный суд заочно приговорил пресс-секретаря корпорации Meta к шести годам заключения. Прокурор просил назначить Энди Стоуну семь лет колонии строгого режима. Басманный суд заочно арестовал гражданина США еще в феврале
Энди Стоун
Энди Стоун (Фото: @andymstone / Twitter)

Военный суд заочно приговорил к шести годам колонии пресс-секретаря Meta (компания признана экстремистской и запрещена в России), американца Энди Стоуна за оправдание терроризма.

Ранее о том, что прокурор попросил назначить Стоуну семь лет колонии строгого режима, РБК сообщили в пресс-службе второго Западного окружного военного суда.

Пресс-секретаря Meta обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе интернета), согласно карточке дела на сайте суда. Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до семи лет.

Пресс-секретарь Meta не признал вину в призывах к терроризму
Политика
Энди Стоун

Судебное заседание по делу Стоуна проходило в заочной форме. «Данных о том, что с ним есть контакт, или то, что он сможет участвовать в процессе, у суда не имеется», — сообщил судья. Российский адвокат Стоуна отметила, что он не признал вину в публичных призывах к терроризму.

После начала военной операции в марте 2022 года Meta временно разрешила публиковать в своих социальных сетях призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, а также руководителей России и Белоруссии. Корпорация подчеркивала, что разрешение будет действовать только на территории Украины. «Я хочу быть предельно ясным: наша политика направлена на защиту прав людей на свободу слова как выражение самозащиты», — заявил вице-президент Meta Ник Клегг.

После этого Следственный комитет России завел уголовное дело в связи с призывами «к убийствам и насилию» со стороны сотрудников корпорации. Ведомство тогда отмечало, что Стоун сообщил о снятии в ресурсах Meta соответствующего запрета в контексте таких призывов в отношении российских военных. СК заявил, что действия пресс-секретаря корпорации содержат признаки преступлений, предусмотренных ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму) и 205.1 (содействие террористической деятельности).

Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов пресс-секретаря Meta
Политика
Энди Стоун

В феврале Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень экстремистов и террористов. Тогда же Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его за призывы к терроризму.

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Георгий Смирнов, Елена Степанова Елена Степанова
прокуратура оправдание терроризма военный суд
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