В Москве заочно арестовали пресс-секретаря Meta за призывы к терроризму

Стоуна обвиняют в призывах к терроризму, экстремизму и других нарушениях подобного рода. В марте 2022-го он сообщил о временном снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских военнослужащих в соцсетях Meta

Басманный районный суд в Москве (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена; владеет Instagram, Facebook, WhatsApp) Энди Стоуна, сообщается в телеграм-канале пресс-службы московских судов.

Арест сроком на два месяца будет исчисляться «с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации».

Стоуна обвиняют по ч. 2 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК (содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Он объявлен в федеральный и международный розыск с прошлого года.

Ранее Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень террористов и экстремистов. В Meta он занимает пост директора по коммуникациям с марта 2014 года.



В марте прошлого года Следственный комитет завел уголовное дело в связи с призывами «к убийствам и насилию» в отношении российских граждан со стороны сотрудников корпорации Meta. В сообщении об этом говорилось, что Стоун сообщил о снятии в соцсетях Meta соответствующего запрета касаемо призывов в отношении российских военных. В своем посте он назвал это «формой политического самовыражения», отмечал СК.

Разрешение Meta распространялось на территории Украины на временной основе при чрезвычайных обстоятельствах для «защиты прав людей на свободу слова как выражение самозащиты». «Мы не потерпим русофобии или любого рода дискриминации, притеснений или насилия по отношению к русским на нашей платформе», — указывал вице-президент корпорации Ник Клегг.