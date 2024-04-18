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Политика ,  
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Пресс-секретарь Meta не признал вину в призывах к терроризму

Пресс-секретарь Meta отказался признать вину по делу о призывах к терроризму
Энди Стоун
Энди Стоун (Фото: andymstone / Х)

Пресс-секретарь корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Энди Стоун не признает вину в публичных призывах к терроризму, заявила российский адвокат американца, сообщает ТАСС.

«С предъявленным обвинением категорически не согласна, представленные суду доказательства не соответствует предъявленному Стоуну обвинению», — сказала она во время рассмотрения дела по существу во Втором Западном окружном военном суде Москвы.

Судебное заседание по делу Стоуна проходит в заочной форме. Как передает ТАСС, суд попросил гособвинителя скорректировать квалификацию обвинительного заключения, так как оно «непонятно на сегодня сформулировано».

Из карточки дела на сайте суда следует, что пресс-секретаря Meta обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе интернета). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до семи лет.

Стоун на слушаниях по делу не присутствует. «Данных о том, что с ним есть контакт, или то, что он сможет участвовать в процессе, у суда не имеется», — сообщил судья.

В Москве заочно арестовали пресс-секретаря Meta за призывы к терроризму
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Басманный районный суд в&nbsp;Москве

В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, Meta временно разрешила публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, а также руководителей России и Белоруссии. В корпорации заявили, что разрешение будет действовать только на территории Украины для «защиты прав людей на свободу слова как выражение самозащиты».

Следственный комитет России после этого завел уголовное дело в связи с призывами «к убийствам и насилию» со стороны сотрудников корпорации Meta. В ведомстве упомянули Стоуна и отметили, что его действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму) и 205.1 (содействие террористической деятельности).

В феврале Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень экстремистов и террористов. Тогда же Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его.

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Теги
Facebook военный суд уголовное дело оправдание терроризма
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