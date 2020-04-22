В Москве умерли еще 27 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 27 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб.
Пациентам было от 38 до 90 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет и хронический лимфолейкоз. Самый молодой из них страдал хроническим бронхитом.
Общее число умерших в столице с начала пандемии выросло до 288.
Как рассказали ранее в оперштабе, две трети всех умерших от коронавируса в Москве не обращались за медицинской помощью на ранней стадии и не вызывали на дом врача из поликлиники. Там предупредили, что многие путают коронавирус с ОРВИ и аллергией, а потому занимаются самолечением.