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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 27 человек с коронавирусом

Возраст пациентов — от 38 до 90 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как хронический бронхит и сахарный диабет. Общее число летальных исходов в столице выросло до 288

В Москве умерли еще 27 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб.

Пациентам было от 38 до 90 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет и хронический лимфолейкоз. Самый молодой из них страдал хроническим бронхитом.

Общее число умерших в столице с начала пандемии выросло до 288.

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Общество
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Как рассказали ранее в оперштабе, две трети всех умерших от коронавируса в Москве не обращались за медицинской помощью на ранней стадии и не вызывали на дом врача из поликлиники. Там предупредили, что многие путают коронавирус с ОРВИ и аллергией, а потому занимаются самолечением.

Москва лидирует по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 в России. За прошедшие сутки в столице зафиксировали 2548 новых случаев инфицирования, число зараженных выросло до 31 981, а во всей стране — до 57 999.

По словам мэра Сергея Собянина, в Москве сейчас развернуто 16 тыс. коек для заболевших COVID-19. К 27 апреля их количество увеличится до 20 тыс. В общей сумме столице могут потребоваться еще 30 тыс. дополнительных мест в стационарах для зараженных.

Как заявил главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, несмотря на то, что в Москве открывают новые стационары для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, нагрузка на остальные медучреждения не уменьшается.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, Москва
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