В Москве умерли еще 27 человек с коронавирусом

Возраст пациентов — от 38 до 90 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как хронический бронхит и сахарный диабет. Общее число летальных исходов в столице выросло до 288

В Москве умерли еще 27 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб.

Пациентам было от 38 до 90 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет и хронический лимфолейкоз. Самый молодой из них страдал хроническим бронхитом.

Общее число умерших в столице с начала пандемии выросло до 288.

Как рассказали ранее в оперштабе, две трети всех умерших от коронавируса в Москве не обращались за медицинской помощью на ранней стадии и не вызывали на дом врача из поликлиники. Там предупредили, что многие путают коронавирус с ОРВИ и аллергией, а потому занимаются самолечением.