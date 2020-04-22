Две трети умерших с COVID-19 в Москве поздно обратились к врачам

В столичном оперштабе предупредили, что на ранней стадии заболевшие путают коронавирус с ОРВИ и аллергией, а потому занимаются самолечением

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Две трети всех умерших от коронавируса в Москве на ранней стадии не обращались за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

Там предупредили, что многие занимаются самолечением при симптомах ОРВИ и тем самым подвергают свое здоровье смертельному риску. В оперштабе признали, что коронавирус сначала действительно можно перепутать с ОРВИ или сезонной аллергией.

«Даже незначительные на первый взгляд симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие, могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией. Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случае происходит резко, на пятый—восьмой день после заражения, и требует немедленной госпитализации», — отметили в штабе.

В оперштабе также добавили, что число заболевших коронавирусом в Москве растет не за счет «привозных случаев». «Вирус активно распространяется внутри города», — предупредили там.

За последние сутки в столице было зафиксировано 2548 новых случаев инфицирования коронавирусом. 28 человек умерли, 210 выздоровели.

С начала пандемии в Москве заразились 31,9 тыс. человек. 2267 выздоровели, 261 человек умер. В большинстве случаев летальные исходы были связаны с тем, что у пациентов были сопутствующие хронические заболевания.