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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3–4 недели

По его словам, за это время будут заняты 80 тыс. коек, если темпы распространения коронавируса сохранятся. Он попросил вдвое увеличить количество мест для зараженных в регионах
Сергей Собянин (в центре)
Сергей Собянин (в центре) (Фото: Денис Гришкин / ТАСС)

При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный фонд (80 тыс.) заполнится через три-четыре недели. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на сайте мэрии.

Он добавил, что без учета Москвы в стране сейчас занято 24,8 тыс. больничных коек. Собянин попросил увеличить вдвое коечный фонд в регионах — с тысячи до двух тысяч мест, а в регионах преимущественно с сельской местностью — с 500 до тысячи коек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В Москве сейчас развернуто 16 тыс. коек для заболевших COVID-19, уточнил мэр города. К 27 апреля их количество увеличится до 20 тыс. В общей сумме столице могут потребоваться еще 30 тыс. дополнительных мест в стационарах для зараженных. «За один день, за сегодняшний день мы заполнили дополнительно 600 коек. 600 коек — это больница в Коммунарке, образно выражаясь. И такой темп сохраняется», — отметил Собянин (ГКБ № 40 рассчитана на 785 коек).

При этом он указал, что динамика заражения коронавирусом остается сглаженной и что растет количество больных с пневмонией.

Мишустин поручил передать регионам коечный фонд для больных коронавирусом
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Министр финансов Антон Силуанов во время заседания напомнил, что правительство выделило 33,4 млрд руб. регионам на подготовку больниц для приема пациентов с коронавирусом. Председатель правительства Михаил Мишустин также распорядился передать регионам коечного фонда федеральных клиник. По всей стране будет более 60 больниц, в них развернут дополнительно 45 тыс. коек. При этом 22 апреля Мишустин заявил, что готовность системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом сложно назвать удовлетворительной. По его словам, многие главы регионов «формально» отнеслись к задаче предоставить информацию о готовности больниц и сообщить о суммах, необходимых для расширения коечного фонда.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Сергей Собянин, коронавирус
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