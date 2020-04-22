Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

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Несмотря на то, что в Москве открывают новые стационары для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, нагрузка на остальные стационары не уменьшается. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Проценко отметил, что на прошлой неделе нагрузка на работающие учреждения действительно снизилась. «А сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет! Снова отрицательная динамика — поступает пациентов больше, чем выписываем», — написал Проценко. По его словам, динамика прослеживается по сводкам, которые ежедневно составляют врачи больниц, где принимают пациентов с респираторными симптомами.

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 107 пациентов, а 56 человек выписали.



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