Правительство выделило регионам ₽33,4 млрд на оборудование для больниц

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Правительство России направило регионам 33,4 млрд руб. из резервного фонда на подготовку медучреждений для приема заболевших коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте кабмина.

Выделенные средства должны пойти на оснащение и переоборудование больниц в регионах. В частности, деньги потратят на обеспечение медицинских центров системой централизованного снабжения кислородом и подготовку учреждений для лечения по профилям анестезиология, реаниматология и пульмонология, а также на оказание помощи больным инфекционными заболеваниями.

Ранее кабмин выделил Управлению делами президента более 1,1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. Средства направят в том числе на медицинскую помощь «прикрепленному контингенту».

1 апреля глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в бюджете зарезервировали более 1,4 трлн руб. на борьбу с коронавирусом и проведение антикризисных мер.

На 8 апреля в России число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа составило 8672 человека. Из них 63 пациента умерли, 580 выздоровели.