Правительство выделило регионам ₽33,4 млрд на оборудование для больниц
Правительство России направило регионам 33,4 млрд руб. из резервного фонда на подготовку медучреждений для приема заболевших коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте кабмина.
Выделенные средства должны пойти на оснащение и переоборудование больниц в регионах. В частности, деньги потратят на обеспечение медицинских центров системой централизованного снабжения кислородом и подготовку учреждений для лечения по профилям анестезиология, реаниматология и пульмонология, а также на оказание помощи больным инфекционными заболеваниями.
Ранее кабмин выделил Управлению делами президента более 1,1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. Средства направят в том числе на медицинскую помощь «прикрепленному контингенту».
1 апреля глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в бюджете зарезервировали более 1,4 трлн руб. на борьбу с коронавирусом и проведение антикризисных мер.
На 8 апреля в России число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа составило 8672 человека. Из них 63 пациента умерли, 580 выздоровели.