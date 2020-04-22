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СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу

50 таких аппаратов общей стоимостью 6 млн руб. были переданы в больницу во Владимире «под видом благотворительной помощи», пояснили в Следственном комитете
Фото: Денис Гришкин / ТАСС
Фото: Денис Гришкин / ТАСС

Управление Следственного комитета (СК) по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были поставлены городскую больницу № 6 во Владимире.

«Установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999-2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что аппараты ИВЛ «ФАЗА-5 НР» признаны непригодными для оказания медицинской помощи. При этом в больницу 50 таких аппаратов общей стоимостью 6 млн руб. были переданы «под видом благотворительной помощи» от некой коммерческой организации, которая приобрела их «в обществе с ограниченной ответственностью города Костромы».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу, конкретных лиц, причастных к совершению преступления против здоровья населения», — пояснили в СК.

В начале апреля сообщалось, что депутат Госдумы от Владимирской области Григорий Аникеев (в 2019 году был признан думцем с самым высоким доходом, заработав за предыдущий год 2,3 млрд руб.) за собственный счет приобрел для больниц региона 50 аппаратов ИВЛ. Позднее депутат, возглавляющий также патриотическую общественную организацию «Милосердие и порядок» пояснил, что приобрести новые аппараты ИВЛ у их производителей оказалось невозможно, а потому были куплены приборы, много лет пролежавшие на складах.

«Данные аппараты произведены в 1999 году, они новые, никогда не были в эксплуатации, все это время они находились на консервации.<...> На данный момент приобретенные аппараты ИВЛ проходят дополнительное техническое обследование для ввода в эксплуатацию. Каждый аппарат проходит проверку специалистами независимой сертифицированной компании. Только после того, как будут получены специальные разрешительные документы, аппараты могут быть использованы учреждениями здравоохранения Владимирской области», — отмечалось в обращении Аникеева на сайте ВПОО «Милосердие и порядок».

При этом подчеркивалось, что аппараты могут быть использованы только в случае чрезвычайной ситуации.

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
Общество
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В среду, 22 апреля, прокуратура Владимирской области заявила, что передала материалы проведенной ей проверки в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В ведомстве отмечали, что для работы доставленных в больницу аппаратов ИВЛ необходим анестетик «Фторотан», который не используется медиками уже 15 лет.

«Комиссией установлено, что данное оборудование может явиться самостоятельной причиной жизнеугрожающих осложнений и не может быть использовано в медицинских целях», — говорилось в документе прокуратуры Владимира.

Уголовное дело возбуждено СК по ч. 1 ст. 238 УК (сбыт недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере). Виновным по ней грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным на 22 апреля, во Владимирской области выявлено 293 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 (+13 в последние сутки), 5 человек умерло, 11 выздоровели.

Автор: Евгений Калюков
Теги: криминал, уголовное дело, Владимирская область
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Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
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