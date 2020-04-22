СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу

50 таких аппаратов общей стоимостью 6 млн руб. были переданы в больницу во Владимире «под видом благотворительной помощи», пояснили в Следственном комитете

Фото: Денис Гришкин / ТАСС

Управление Следственного комитета (СК) по Владимирской области возбудило уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые были поставлены городскую больницу № 6 во Владимире.

«Установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999-2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что аппараты ИВЛ «ФАЗА-5 НР» признаны непригодными для оказания медицинской помощи. При этом в больницу 50 таких аппаратов общей стоимостью 6 млн руб. были переданы «под видом благотворительной помощи» от некой коммерческой организации, которая приобрела их «в обществе с ограниченной ответственностью города Костромы».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу, конкретных лиц, причастных к совершению преступления против здоровья населения», — пояснили в СК.

В начале апреля сообщалось, что депутат Госдумы от Владимирской области Григорий Аникеев (в 2019 году был признан думцем с самым высоким доходом, заработав за предыдущий год 2,3 млрд руб.) за собственный счет приобрел для больниц региона 50 аппаратов ИВЛ. Позднее депутат, возглавляющий также патриотическую общественную организацию «Милосердие и порядок» пояснил, что приобрести новые аппараты ИВЛ у их производителей оказалось невозможно, а потому были куплены приборы, много лет пролежавшие на складах.