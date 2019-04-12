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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,4%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
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В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
В тройку депутатов Госдумы с самым большим доходом вошли единороссы Григорий Аникеев (2,3 млрд руб.), Николай Борцов (988,5 млн руб.) и Леонид Симановский (424,3 млн руб.)
Григорий Аникеев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Топ-5 депутатов

Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля. Он задекларировал за 2018 год доход в 2,3 млрд руб. Это на 2 млрд руб. меньше его годового дохода в 2017 году.

Аникеев является депутатом Госдумы с 2005 года и с тех пор несколько раз возглавлял список самых обеспеченных членов палаты. Он построил свое состояние, основав ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом.

Единоросс Николай Борцов сохранил вторую позицию в списке, отчитавшись о годовом доходе в размере 988,5 млн руб. Это меньше, чем годом ранее — тогда он указал 1,1 млрд руб.

Фотогалерея 
Самые богатые чиновники и парламентарии 2018 года. Фотогалерея

Третье место снова занял Леонид Симановский (424,3 млн руб.). Пятерку самых обеспеченных членов нижней палаты замыкают депутаты от «Единой России» Андрей Скоч и Аркадий Пономарев. Скоч за прошедший год заработал 260,7 млн руб. Это меньше суммы, которую он декларировал годом ранее — 262,2 млн руб. Пономарев задекларировал 177,2 млн руб., обойдя коммуниста Владимира Блоцкого.

Рекордсмены по росту доходов

Больше всех за прошедший год разбогател депутат-единоросс от Адыгеи Владислав Резник. Годовой доход Резника, который фигурировал в «деле русской мафии» и был оправдан испанским судом в октябре, в 2018 году вырос на 1276%. Если за 2017 год парламентарий отчитался о доходе в 29,8 млн руб., то в его декларации за 2018 год указана сумма 409,8 млн руб.

В девять раз выросли доходы единоросса Павла Завального — с 16,5 до 150 млн руб.

В шесть раз разбогател депутат от Единой России Глеб Хор. В 2018 году он заработал 152 млн руб. против 24,1 млн годом ранее.

Самой состоятельной супругой депутата стала жена справедливоросса Вадима Белоусова, которая заработала больше миллиарда рублей. Его личный доход составил 17,4 млн руб., почти в три раза больше, чем за год до того.

Доходы спикера

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о годовом доходе в размере 71,7 млн руб. Это на 39% больше заработанного им годом ранее — тогда он задекларировал 51,4 млн руб. В аппарате Володина не стали комментировать изменение его дохода.

Володин задекларировал земельный участок под дачное строительство площадью 0,83 га, жилой дом (989 кв. м), два гостевых дома, квартиру, машиноместо, несколько нежилых хозяйственных построек. В пользовании у председателя нижней палаты земельный участок 0,11 га. В сведениях о доходах Володина фигурируют три несовершеннолетних ребенка: у всех значи​тся квартира 174 кв. м в безвозмездном пользовании.

Доход Натальи Поклонской почти не изменился: за 2018 год она отчиталась о 4,7 млн руб. Это чуть больше задекларированной годом ранее суммы 4,5 млн руб. В декларации Поклонской появился супруг — его годовой доход за прошедший год составил 4,9 млн руб.

Авторы: Елизавета Антонова, Дада Линделл
Теги: Депутаты, Госдума, декларации, Вячеслав Володин, «Единая Россия» ..., Декларации 2018
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