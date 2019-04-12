В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы

Третье место снова занял Леонид Симановский (424,3 млн руб.). Пятерку самых обеспеченных членов нижней палаты замыкают депутаты от «Единой России» Андрей Скоч и Аркадий Пономарев. Скоч за прошедший год заработал 260,7 млн руб. Это меньше суммы, которую он декларировал годом ранее — 262,2 млн руб. Пономарев задекларировал 177,2 млн руб., обойдя коммуниста Владимира Блоцкого.

Рекордсмены по росту доходов

Больше всех за прошедший год разбогател депутат-единоросс от Адыгеи Владислав Резник. Годовой доход Резника, который фигурировал в «деле русской мафии» и был оправдан испанским судом в октябре, в 2018 году вырос на 1276%. Если за 2017 год парламентарий отчитался о доходе в 29,8 млн руб., то в его декларации за 2018 год указана сумма 409,8 млн руб.

В девять раз выросли доходы единоросса Павла Завального — с 16,5 до 150 млн руб.

В шесть раз разбогател депутат от Единой России Глеб Хор. В 2018 году он заработал 152 млн руб. против 24,1 млн годом ранее.

Самой состоятельной супругой депутата стала жена справедливоросса Вадима Белоусова, которая заработала больше миллиарда рублей. Его личный доход составил 17,4 млн руб., почти в три раза больше, чем за год до того.

Доходы спикера

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о годовом доходе в размере 71,7 млн руб. Это на 39% больше заработанного им годом ранее — тогда он задекларировал 51,4 млн руб. В аппарате Володина не стали комментировать изменение его дохода.

Володин задекларировал земельный участок под дачное строительство площадью 0,83 га, жилой дом (989 кв. м), два гостевых дома, квартиру, машиноместо, несколько нежилых хозяйственных построек. В пользовании у председателя нижней палаты земельный участок 0,11 га. В сведениях о доходах Володина фигурируют три несовершеннолетних ребенка: у всех значи​тся квартира 174 кв. м в безвозмездном пользовании.

Доход Натальи Поклонской почти не изменился: за 2018 год она отчиталась о 4,7 млн руб. Это чуть больше задекларированной годом ранее суммы 4,5 млн руб. В декларации Поклонской появился супруг — его годовой доход за прошедший год составил 4,9 млн руб.