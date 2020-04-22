Мантуров назвал три не подавших заявки на средства защиты региона
Власти трех регионов России не подавали заявок на получение индивидуальных средств защиты от коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией. По его словам, эти регионы, может быть, пытаются решить эту проблему самостоятельно, но сведений об этом у федерального центра нет.
«К сожалению, с некоторыми регионами эта работа складывается не столь продуктивно. Например, Амурская область — ноль закупок, Республика Алтай — ноль закупок, Тува — ноль закупок, Алтайский край вот заказал впервые две тысячи костюмов», — рассказал министр.
«Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но, например, ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет», — пояснил Мантуров и заявил о необходимости разобраться с этим сейчас, «чтобы такая инертность не привела к пожару и чтобы не произошло, что в один день, когда это полыхнет, это нужно срочно поставить, а сделать это будет просто невозможно».
РБК направил запросы в правительство Амурской области, в правительство Республики Алтай, в правительство Республики Тыва.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Согласно официальной информации, в Амурской области насчитывается 23 случая заражения, в Туве — 13. В Республике Алтай восемь зараженных, этот регион до прошлой недели оставался последним «свободным» от COVID-19. 16 апреля первый случай заражения был выявлен и там — заболела жительница, к которой приезжали родственники из соседнего региона. Власти республики объясняли поздний приход эпидемии в регион тем, что там были заранее приняты меры безопасности, введен режим самоизоляции, прекращено авиасообщение с Москвой и Красноярском.