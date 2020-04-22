Мантуров назвал три не подавших заявки на средства защиты региона

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 13:52
Песков назвал чушью сообщение о ссоре Путина и принца Саудовской Аравии Общество, 17:01 В Москве сильный ветер повалил на машины несколько деревьев Общество, 17:00 Власти Белоруссии продали Паритетбанк структурам Гуцериева Финансы, 16:51 Что изменится после халвинга. Глава Bitmain высказал свою версию Крипто, 16:49 Экс-партнер Босова подал в суд на бизнесмена из-за обвинений в хищениях Бизнес, 16:49 Выживут самые активные: главные правила нетворкинга на карантине Pro, 16:47 В России зарегистрировали 17 тестов для диагностики COVID-19 Общество, 16:42 Возвращение легенды: кто сразится с новым iPhone SE Стиль, 16:39 В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции Общество, 16:37 СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу Общество, 16:34 В Москве с начала самоизоляции безработица выросла на 45% Общество, 16:23 Новым замглавы СК стал начальник группы по борьбе с фейками о COVID-19 Общество, 16:18 Эд Ширан, Coldplay и Бруно Марс выступят на онлайн-концерте Warner Music Стиль, 16:16 ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА Спорт, 16:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мантуров назвал три не подавших заявки на средства защиты региона

Амурская область, Республика Алтай и Тува до сих пор не подали федеральным властям заявок на средства индивидуальной защиты. Глава Минпромторга предупредил, что это не должно в будущем привести к необходимости срочных поставок
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Власти трех регионов России не подавали заявок на получение индивидуальных средств защиты от коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией. По его словам, эти регионы, может быть, пытаются решить эту проблему самостоятельно, но сведений об этом у федерального центра нет.

«К сожалению, с некоторыми регионами эта работа складывается не столь продуктивно. Например, Амурская область — ноль закупок, Республика Алтай — ноль закупок, Тува — ноль закупок, Алтайский край вот заказал впервые две тысячи костюмов», — рассказал министр.

«Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но, например, ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет», — пояснил Мантуров и заявил о необходимости разобраться с этим сейчас, «чтобы такая инертность не привела к пожару и чтобы не произошло, что в один день, когда это полыхнет, это нужно срочно поставить, а сделать это будет просто невозможно».

РБК направил запросы в правительство Амурской области, в правительство Республики Алтай, в правительство Республики Тыва.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Согласно официальной информации, в Амурской области насчитывается 23 случая заражения, в Туве — 13. В Республике Алтай восемь зараженных, этот регион до прошлой недели оставался последним «свободным» от COVID-19. 16 апреля первый случай заражения был выявлен и там — заболела жительница, к которой приезжали родственники из соседнего региона. Власти республики объясняли поздний приход эпидемии в регион тем, что там были заранее приняты меры безопасности, введен режим самоизоляции, прекращено авиасообщение с Москвой и Красноярском.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, правительство, регионы
Материалы по теме
Мантуров сообщил о производстве более 8 млн медицинских масок в сутки
Общество
Мантуров на совещании с Путиным оценил дефицит защитных костюмов в России
Общество
Производители сообщили о росте спроса на соль в России из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter