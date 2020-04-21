В РСПП назвали три сценария работы школ и вузов при эпидемии
В РСПП представили, как будут организованы обучение школьников и абитуриентов, а также работа преподавателей при распространении коронавируса. Среди проблем — отсев отстающих, домашнее насилие и перегруз учителей
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Возможное продолжение эпидемии коронавируса до 2021 год повысит риск домашнего насилия и увеличит проблемы с психическим здоровьем в семьях учащихся и преподавателей, говорится в материалах РСПП к заседанию Координационного совета союза по противодействию коронавирусной инфекции (есть у РБК), их подлинность подтвердил один из участников совещания.
Материалы включают обзор возможных мероприятий в условиях распространения коронавируса по нескольким отраслям, в том числе по образованию. Авторы отмечают, что документ — это обобщение практик различных стран по противодействию коронавирусу и он не является рекомендацией о введении мер на уровне конкретного региона или предприятия.
Всего авторы доклада рассматривают три возможных сценария развития эпидемиологической ситуации, каждый из которых окажет воздействие на систему образования.
Быстрое и эффективное ограничение распространения вируса (четыре-восемь недель).
Эффективные меры реагирования, но повторение вспышек инфекции в отдельных регионах (три-четыре месяца).
Продолжение эпидемии в 2021 году (весь 2020-й и часть 2021 года).
Каждый сценарий описывает, как будет меняться здоровье учащихся и преподавателей, что будет с кадрами, а также какие изменения претерпит операционная деятельность учреждений. Чем продолжительней сценарий развития эпидемии, тем критичнее становятся условия.
Министерство просвещения в середине марта рекомендовало регионам переходить на дистанционное обучение. В конце марта Минпросвещения приняло решение о переносе ЕГЭ и ОГЭ. Начало экзаменов для 11-классников и девятиклассников было перенесено на 8 июня.
В случае необходимости учебные заведения могут перенести часть учебной программы для младших и средних классов на следующий год. Всероссийские проверочные работы, которые учащихся с четвертого по 11 класс обычно пишут в конце учебного года, были перенесены на осень 2020 года.
Первый сценарий: непродолжительная эпидемия
Вернувшимся к учебе школьникам потребуется восполнять пробелы в материале, но они смогут перейти на следующую ступень обучения.
Учителя испытывают высокую нагрузку в связи с неожиданным переходом на онлайн-обучение, но быстро «придут в норму».
Некоторые мероприятия, такие как внеклассные программы или выпускные, будут отменены.
Сценарий потребует сохранить принятые меры по охране здоровья, например, контроль самочувствия учащихся.
Сложности в проведении экзаменов в конце года окажут наибольшее влияние на выпускников школ 2020 года, в частности, на их поступление в вузы.
Второй сценарий: эпидемия на три-четыре месяца
Повторные вспышки в отдельных регионах могут повлиять на здоровье преподавателей и учащихся, сохраняется риск инфицирования.
Повышается риск домашнего насилия и появления проблем психического здоровья из-за продолжительной неопределенности.
При развитии эпидемии по такому сценарию удаленное обучение должно быть организовано на высоком уровне.
Разные подходы к образованию в разных школах и регионах могут оказать влияние на проведение экзаменов, поступление абитуриентов в вузы и выставление оценок.
Перед образовательными учреждениями встанет вопрос о сохранении персонала, который не задействован в обучении учащихся.
Нарушится процесс профессионального развития преподавателей.
Третий сценарий: продолжение эпидемии в 2021 году
Некоторые учащиеся рискнут потерять полный учебный год, а в группе учащихся высокого риска (неблагополучные семьи и т.п.) возрастет процент отсеявшихся.
Появится необходимость нанять и обучить новых преподавателей.
Повышается риск домашнего насилия и проявления психических проблем у учащихся, членов их семей и преподавателей.
Увеличатся затраты на инфраструктуру для перехода на постоянное удаленное обучение.
Как отмечают авторы доклада, при любом сценарии мотивация и поддержка преподавательского состава — один из наиболее важных факторов успеха удаленного обучения.
РБК направил запросы в пресс-службу Минобрнауки с просьбой оценить сценарии, описанные РСПП.
В Минпросвещения отметили, что, как бы ни складывалось развитие эпидемиологической ситуации, ведомство находится в постоянном взаимодействии с регионами и принимает все возможные меры, направленные на защиту здоровья учащихся. Такими мерами в ведомстве назвали, к примеру, круглосуточную горячую линию по вопросам дистанционного обучения, психологическую поддержку родителей в специальных консультационных центрах.
Также в Минпросвещения РБК рассказали, что для непрерывного образовательного процесса были запущены образовательные телепроекты, онлайн-марафон «Домашний час» в социальных сетях и волонтерские акции.
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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Проблемы с концентраций учеников и зачисление в вузы без ЕГЭ
Ключевая проблема перехода на онлайн-обучение в случае со школой — отсутствие мотивации и концентрации учащихся. Для отстающих учеников необходимо предусмотреть возможность перевода на обучение в формате выполнения поэтапных заданий, считает сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева. «Онлайн-уроки хороши для элитных гимназий, где ученики сами мотивированы учиться. Если мы говорим об общеобразовательных школа и учениках, которые на обычных уроках отвлекаются, то и в онлайн-формате они будут это делать», — считает она. Преподаватели школ продленного дня, которые сейчас не заняты в учебном процессе, по словам Балуевой, могут заниматься персонально с отстающими учениками в формате репетиторства.
О проблеме недообучения учеников в онлайн-формате говорит и директор Центра мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования РАНХиГС Марк Агранович. Однако проблема решается за счет усечения летних каникул и организации летних школ, говорит он. «К тому же в случае продолжительности режима самоизоляции онлайн-обучение перестанет быть истерикой и приобретет штатный формат», — добавил он.
В 2020 году следует либо совсем отказаться от проведения ЕГЭ, либо перевести его в онлайн-формат на дому, полагает заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов. «Чтобы оценить знания учеников, можно ослабить контроль при поступлении в вузы, а после первого полугодия провести отсев. Это решение, которое позволит принять в вузы студентов, станет выигрышным и для студентов, и для преподавателей», — считает он.