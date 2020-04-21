В РСПП назвали три сценария работы школ и вузов при эпидемии

В РСПП представили, как будут организованы обучение школьников и абитуриентов, а также работа преподавателей при распространении коронавируса. Среди проблем — отсев отстающих, домашнее насилие и перегруз учителей

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Возможное продолжение эпидемии коронавируса до 2021 год повысит риск домашнего насилия и увеличит проблемы с психическим здоровьем в семьях учащихся и преподавателей, говорится в материалах РСПП к заседанию Координационного совета союза по противодействию коронавирусной инфекции (есть у РБК), их подлинность подтвердил один из участников совещания.

Материалы включают обзор возможных мероприятий в условиях распространения коронавируса по нескольким отраслям, в том числе по образованию. Авторы отмечают, что документ — это обобщение практик различных стран по противодействию коронавирусу и он не является рекомендацией о введении мер на уровне конкретного региона или предприятия.

Всего авторы доклада рассматривают три возможных сценария развития эпидемиологической ситуации, каждый из которых окажет воздействие на систему образования.

Быстрое и эффективное ограничение распространения вируса (четыре-восемь недель).

Эффективные меры реагирования, но повторение вспышек инфекции в отдельных регионах (три-четыре месяца).

Продолжение эпидемии в 2021 году (весь 2020-й и часть 2021 года).

Каждый сценарий описывает, как будет меняться здоровье учащихся и преподавателей, что будет с кадрами, а также какие изменения претерпит операционная деятельность учреждений. Чем продолжительней сценарий развития эпидемии, тем критичнее становятся условия.