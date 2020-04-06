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Генсек ООН увидел рост домашнего насилия на фоне карантина из-за вируса

Из-за введения карантинных мер в связи с коронавирусом мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия. Об этом в видеообращении сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Оно размещено на странице генсека в Twitter.

«В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье», — сказал Гутерриш. По его словам, из-за необходимости изоляции некоторые женщины оказались в «ловушке» с партнерами, склонными к жестокому обращению.

Генсек ООН также указал, что в ряде стран число обращений женщин в службы поддержки возросло вдвое. При этом сотрудники медицинских учреждений и полиции перегружены работой, а местным группам поддержки жертв насилия не хватает ресурсов, отметил он.

По словам Гутерриша, предотвращение насилия в отношении женщин должно быть учтено правительствами в разработке мер борьбы с коронавирусом. В частности, власти могут увеличить финансирование некоммерческих организаций, которые занимаются поддержкой жертв насилия, а также установить аварийные системы сообщения об угрозе в продуктовых магазинах и аптеках.

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Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено более 1,1 млн случаев коронавируса. Лидируют по числу зараженных США, где, по данным Университета Джонса Хопкинса, таких уже более 337 тыс. человек. В России коронавирусом заразились 5,3 тыс. человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: ООН, насилие, коронавирус
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