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Раскол церкви ,  
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Киевский суд приостановил переименование Украинской православной церкви
Решение было принято в рамках рассмотрения столичным Окружным административным судом иска Киевской митрополии УПЦ. Она оспаривает приказ Минкультуры Украины, по которому обязана сменить название
Фото: Zuma / ТАСС

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) о приостановке исполнения приказа Министерства культуры, согласно которому она должна до 26 апреля изменить свое официальное название.

В конце марта 2019 года митрополия подала иск в суд, попросив его отменить приказ Минкультуры о включении УПЦ в число религиозных организаций, обязанных сменить название. Сам иск судом пока не рассмотрен, однако исполнение приказа он счел возможным приостановить — в качестве обеспечительной меры.

В сообщении суда подчеркивается, что исполнение оспариваемого приказа может привести к неоправданному вмешательству государства в религиозную сферу, а непринятие обеспечительной меры — существенно осложнить или вообще сделать невозможным восстановление прав или интересов истца.

«При этом суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не означает фактического разрешения спора, поскольку они направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу», — говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева.

В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон, обязывающий религиозные организации, руководящие центры которых находятся в напавшей на Украину и оккупировавшей часть ее территории стране, изменить названия так, чтобы в них была прописана принадлежность к «стране-агрессору». В составленный позднее Минкультуры список подлежащих переименованию религиозных организаций вошла и Украинская православная церковь, входящая в состав Московского патриархата в качестве самоуправляемой церкви с правами широкой автономии.

Автор: Евгений Калюков
Теги: УПЦ
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