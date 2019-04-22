Власти Шри-Ланки сочли местную группировку ответственной за взрывы

Местная группировка Thouheeth Jamath (Таухид Джамаат) причастна к восьми взрывам, произошедшим на Шри-Ланке. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне в ходе брифинга, передает The News Minute.

«Это местная организация, мы не знаем, были ли они связаны с кем-то из вне. Все арестованные — местные жители», — сказал министр.

При этом он также заявил, что атаку не смогла бы совершить группа, состоявшая только из местных жителей. «Была международная организация, без которой эти атаки бы не были осуществлены», — цитирует его Reuters.

По его словам, взрывы стали результатом ошибки спецслужб. Министр пояснил, что их предупреждали о готовящейся атаке на церкви и туристические места в начале апреля, кроме того, им были известны имена предполагаемых террористов.