СМИ сообщили о росте числа жертв взрывов на Шри-Ланке до 262

СМИ сообщили о росте числа жертв взрывов на Шри-Ланке до 262

В результате взрывов в день католической Пасхи на Шри-Ланке погибли 262 человека, еще 452 пострадали, сообщает местное издание News First.

Ранее сообщалось, что жертвами взрывов стали более 200 человек. Среди них граждане 35 стран.

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, целями были христианские церкви и крупные гостиницы. После взрывов были задержаны 13 человек. На Шри-Ланке ввели комендантский час и заблокировали популярные мессенджеры.

Позже взрывное устройство обнаружили рядом с главным международным аэропортом страны – Бандаранаике. Власти усилили меры безопасности в воздушной гавани.