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Кардинал заявил, что Франциску после лечения надо вновь учиться говорить

Кардинал заявил, что папе римскому после лечения надо вновь учиться говорить
Папа римский Франциск более месяца лечится от пневмонии, в процессе ему понадобилась искусственная вентиляция легких. Сейчас он идет на поправку, но после «кислородной терапии» ему нужно заново учиться говорить, сообщил кардинал
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа римский Франциск восстанавливается после болезни, однако ему нужно преодолеть некоторые последствия лечения, рассказал кардинал Виктор Мануэль Фернандес, передает Reuters.

«У папы римского все хорошо, но кислородная терапия высушивает всё. Ему нужно заново учиться говорить, но в целом его физическое состояние такое же, как и раньше», — сказал Фернандес.

Он также отверг данные о том, что понтифик отречется от престола.

Папа римский вернулся к работе на фоне лечения от пневмонии
Общество
Фото:Massimo Percossi / EPA / ТАСС

88-летний понтифик попал в больницу в середине февраля из-за обострения бронхита. 18 февраля Ватикан уточнил, что у главы церкви двусторонняя пневмония. Франциску делали переливание крови в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, кроме того, анализы крови «выявили снижение количества тромбоцитов, вызванное анемией». 23 февраля Ватикан сообщил, что у него началась почечная недостаточность. Но потом его состояние стало улучшаться. 20 марта в Ватикане заявили, что понтифик постепенно возвращается к работе, хотя еще продолжает лечение.

Франциск (имя в миру Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье выходцев из Италии. До избрания папой в последние годы был главой Епископской конференции Аргентины (объединяет католических епископов страны).

На ватиканский престол он вошел в 2013 году после отречения Бенедикта XVI. Он оставил пост из-за преклонного возраста (85 лет), бывший папа римский умер в 2022-м, когда ему было 96.

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Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
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