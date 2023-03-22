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Шалыто покинула пост гендиректора «Роскино»
Минкультуры: Инна Шалыто покинула пост гендиректора «Роскино»
Врио генерального директора «Роскино» назначена первый заместитель генерального директора Екатерина Наумова
Инна Шалыто
Инна Шалыто покинула пост генерального директора компании «Роскино». Об этом сообщило Минкультуры.
Ее первого заместителя Екатерину Наумову назначили временно исполняющим обязанности гендиректора.
С конца апреля 2022 года компания «Роскино» под руководством Шалыто переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на новые рынки Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ, отметили в министерстве.
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