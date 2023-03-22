Шалыто покинула пост гендиректора «Роскино»

Врио генерального директора «Роскино» назначена первый заместитель генерального директора Екатерина Наумова

Инна Шалыто (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Инна Шалыто покинула пост генерального директора компании «Роскино». Об этом сообщило Минкультуры.

Ее первого заместителя Екатерину Наумову назначили временно исполняющим обязанности гендиректора.

С конца апреля 2022 года компания «Роскино» под руководством Шалыто переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на новые рынки Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ, отметили в министерстве.

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