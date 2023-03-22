«Политех» возглавил помощник президента Курчатовского института

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 16:22
На астероиде Рюгу нашли компоненты молекул, неоходимых для жизни Общество, 16:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:34
Число представленных в России моделей автомобилей сократилось на 20% Авто, 16:32
Болгария разрешила АЭС «Козлодуй» закупить оборудование в России Политика, 16:28
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 16:22
Китайские машины за год в 3,5 раза увеличили долю на российском рынке Авто, 16:20
Аксаков заявил, что у биткоина нет будущего в отличие от российских ЦФА Крипто, 16:15
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея Политика, 16:13 
В Москве вдвое сократилось предложение продавцами наследственных квартир Недвижимость, 16:11
Почему гипертония «молодеет», а вино не укрепляет сосуды Pro, 16:07
Тренера второй раз за сезон уволили из клуба РПЛ Спорт, 16:05
БНТ узнало, что найденная в Софии картина Поллока принадлежала Чаушеску Общество, 16:01
«Ждем выступления Пауэлла». Что будет с биткоином после заседания ФРС Крипто, 16:01
Лавров заявил о последствиях поставок Киеву снарядов с обедненным ураном Политика, 15:57
Общество ,  
0 

«Политех» возглавил помощник президента Курчатовского института

Минкультуры: гендиректором Политехнического музея назначен Дмитрий Кожанов
До февраля Политехнический музей возглавляла Елена Проничева. Ее назначили гендиректором Третьяковской галереи вместо Зельфиры Трегуловой. Открытие музея после реконструкции ожидается в 2025 году
Вид на Политехнический музей
Вид на Политехнический музей (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Директором Политехнического музея стал помощник президента НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Кожанов, сообщило Минкультуры. В пресс-службе музея подтвердили РБК, что Дмитрий Кожанов назначен на эту должность.

С 2020 года и до 9 февраля 2023 года музей возглавляла Елена Проничева. Затем ее назначили гендиректором Третьяковской галереи вместо Зельфиры Трегуловой, которая занимала эту должность с 2015 года. Обязанности руководителя Политехнического музея два месяца исполнял Константин Фурсов, заместитель генерального директора по науке и образованию.

Статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова, представляя Кожанова, заявила, что ведомство «возлагает большие надежды на нового руководителя во главе высокопрофессиональной команды Политехнического музея». Она рассказала о проекте реконструкции музея и работе по созданию постоянной экспозиции и оцифровке фондов. По словам замминистра, готовится к открытию филиал в Музейном квартале в Туле.

На сайте министерства отмечается, что Кожанов, перед тем как стать помощником президента Курчатовского института, занимал руководящие позиции в научно-исследовательских и производственных предприятиях. Президентом института с 2015 года является Михаил Ковальчук.

Политехнический музей был закрыт на реконструкцию в январе 2013 года, тогда им руководила Юлия Шахновская, дочь бывшего зампреда правления ЮКОСа Василия Шахновского. Коллекции музея на время работ перевезли на ВДНХ и другие площадки. Открыть обновленное здание первоначально планировалось в 2017 году, но завершение работ не раз откладывалось. В Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП; содержит информацию о проектах, которые строятся за счет федерального бюджета) говорится, что открытие состоится в 2025 году.

В 2020 году Шахновскую в должности директора музея сменила Проничева. В 2005 году она окончила МГИМО по специальности «сравнительная политология». Работала в комитете Госдумы по бюджету и налогам, «Газпроме», Газпромбанке и на ВДНХ. Проничева — дочь генерала армии Владимира Проничева, бывшего первого заместителя директора ФСБ, экс-главы погранслужбы и совета директоров футбольного «Динамо».

Читайте на РБК Pro
Когда в России завершится перестройка цепей поставок
Аренда облака: пять мифов об удаленных «хранилищах»
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Политехнический музей Минкультуры гендиректор Елена Проничева
Материалы по теме
Реконструкцию Политехнического музея завершит совладелец группы «Гута»
Бизнес
Открытие Политехнического музея в Москве отложили до 2025 года
Бизнес
Экс-глава Третьяковки Трегулова стала независимым искусствоведом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter