«Политех» возглавил помощник президента Курчатовского института

До февраля Политехнический музей возглавляла Елена Проничева. Ее назначили гендиректором Третьяковской галереи вместо Зельфиры Трегуловой. Открытие музея после реконструкции ожидается в 2025 году

Вид на Политехнический музей (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Директором Политехнического музея стал помощник президента НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Кожанов, сообщило Минкультуры. В пресс-службе музея подтвердили РБК, что Дмитрий Кожанов назначен на эту должность.

С 2020 года и до 9 февраля 2023 года музей возглавляла Елена Проничева. Затем ее назначили гендиректором Третьяковской галереи вместо Зельфиры Трегуловой, которая занимала эту должность с 2015 года. Обязанности руководителя Политехнического музея два месяца исполнял Константин Фурсов, заместитель генерального директора по науке и образованию.

Статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова, представляя Кожанова, заявила, что ведомство «возлагает большие надежды на нового руководителя во главе высокопрофессиональной команды Политехнического музея». Она рассказала о проекте реконструкции музея и работе по созданию постоянной экспозиции и оцифровке фондов. По словам замминистра, готовится к открытию филиал в Музейном квартале в Туле.

На сайте министерства отмечается, что Кожанов, перед тем как стать помощником президента Курчатовского института, занимал руководящие позиции в научно-исследовательских и производственных предприятиях. Президентом института с 2015 года является Михаил Ковальчук.

Политехнический музей был закрыт на реконструкцию в январе 2013 года, тогда им руководила Юлия Шахновская, дочь бывшего зампреда правления ЮКОСа Василия Шахновского. Коллекции музея на время работ перевезли на ВДНХ и другие площадки. Открыть обновленное здание первоначально планировалось в 2017 году, но завершение работ не раз откладывалось. В Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП; содержит информацию о проектах, которые строятся за счет федерального бюджета) говорится, что открытие состоится в 2025 году.

В 2020 году Шахновскую в должности директора музея сменила Проничева. В 2005 году она окончила МГИМО по специальности «сравнительная политология». Работала в комитете Госдумы по бюджету и налогам, «Газпроме», Газпромбанке и на ВДНХ. Проничева — дочь генерала армии Владимира Проничева, бывшего первого заместителя директора ФСБ, экс-главы погранслужбы и совета директоров футбольного «Динамо».