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Украинский министр предупредил о снижении урожая зерна в стране

Министр аграрной политики Украины Сольский предупредил о снижении урожая зерна на 15%
По данным министерства аграрной политики Украины, в 2022 году в стране собрали 53 млн т зерновых, это на 20% меньше, чем в среднем за последние пять лет. В этом году урожай может сократиться на 15%
Фото: Alexey Furman / Getty Images
Фото: Alexey Furman / Getty Images

В 2023 году урожай зерна на Украине может снизиться на 15% по сравнению с предыдущим годом, заявил в интервью The Wall Street Journal министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

По словам Сольского, из-за продолжающихся боевых действий и сложностей с экспортом пшеницы некоторые украинские фермеры переключились на другие культуры, которые легче вывозить, например, на семена подсолнечника и сои. Чтобы не зависеть от ситуации в портах Черного моря, откуда, по условиям «зерновой сделки», вывозится украинская сельхозпродукция, Киев начал экспортировать ее через сухопутные границы, хотя это дорого и требует больше времени.

По данным ведомства, которые приводит газета, в прошлом сезоне на Украине собрали 53 млн т зерновых, это на 20% меньше, чем в среднем за последние пять лет. Совокупный урожай зерна, семян подсолнечника и сои составил 63 млн т, что на 52% меньше, чем в 2021-м.

Как передает WSJ, экспорт зерна из Украины вырос к концу прошлого года почти до уровня, который был до начала военных действий, отчасти благодаря черноморской зерновой инициативе. Сольский ранее говорил, что за счет сделки удалось экспортировать почти 25 млн т агропродукции, из которых 6,9 млн т — пшеница. 20% пшеницы от общего количества отправилось в африканские страны.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Украина и Россия по отдельности подписали соглашение, а Турция и ООН выступили посредниками. Оно включало две части: создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие препятствий для экспорта российских удобрений. Срок действия соглашения истекал 18 марта; 14 марта Россия объявила о продлении действия зерновой сделки на 60 дней — до 18 мая, хотя до этого сделка автоматически продлевалась на 120 дней.

Вице-премьер Украины Александр Кубраков заявлял, что соглашение продлено на 120 дней. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал продление сделки, но не назвал срок, на который пролонгировано соглашение. В ООН срок также не уточнили.

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