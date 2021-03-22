Власти предложили возможность изымать деньги на счетах чиновников

Обращать денежные средства на банковских счетах чиновников в доход государства можно будет, если поступившая сумма превышает задекларированный доход за последние три года, при этом законность ее получения не доказана

Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Правительство предложило ужесточить антикоррупционное законодательство и распространить возможность обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если поступившая сумма превышает доход госслужащего за три года. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму.

Документ предполагает поправки в два Федеральных закона — «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». Правительство предлагает распространить механизм контроля за расходами чиновников на их банковские счета. Если госорганы получат информацию, что в течение последнего года на счета госслужащего, его супруги или несовершеннолетних детей поступила сумма, превыщающая общий доход этих лиц за три года, при этом «не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения» этих денег, сведения об этом должны будут поступить в органы прокуратуры. Она вправе обратиться в суд с иском об обращении этой суммы в доход государства.

По действующему законодательству в доход государства можно взыскивать регистрируемое имущество: земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства или ценные бумаги, законность которых чиновники не могут подтвердить.

Материал дополняется.