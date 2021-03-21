Чем известен задержанный по делу о взятке губернатор Белозерцев

Возглавлявшего Пензенскую область с 2015 года губернатора задержали утром 21 марта. По версии следствия, он получил от главы группы «Биотэк» взятки на сумму свыше 31 млн руб. за помощь с госконтрактами

Иван Белозерцев (Фото: pnzreg.ru)

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в коррупции, сообщили в Следственном комитете. Ранее о задержании Белозерцева сообщил источник РБК в ведомстве.

Вместе с губернатором задержали главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других лиц. По версии СК, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получал от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. За это он оказывал содействие «Биотэк» при заключении госконтрактов по поставке лекарств.

Белозерцев руководил регионом с 21 сентября 2015 года.

Иван Белозерцев родился в 1958 году в селе Бараново Ливенского района Орловской области. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище им. В. И. Ленина, в 1992-м — Гуманитарную Краснознаменную академию Вооруженных сил орденов Ленина и Октябрьской революции. В1976-2004 годах занимал разные должности в вооруженных силах. Белозерцев — кандидат педагогических наук.