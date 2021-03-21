Чем известен задержанный по делу о взятке губернатор Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в коррупции, сообщили в Следственном комитете. Ранее о задержании Белозерцева сообщил источник РБК в ведомстве.
Вместе с губернатором задержали главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других лиц. По версии СК, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получал от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. За это он оказывал содействие «Биотэк» при заключении госконтрактов по поставке лекарств.
Белозерцев руководил регионом с 21 сентября 2015 года.
Иван Белозерцев родился в 1958 году в селе Бараново Ливенского района Орловской области. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище им. В. И. Ленина, в 1992-м — Гуманитарную Краснознаменную академию Вооруженных сил орденов Ленина и Октябрьской революции. В1976-2004 годах занимал разные должности в вооруженных силах. Белозерцев — кандидат педагогических наук.