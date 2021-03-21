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Дело Пензенского губернатора ,  
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Чем известен задержанный по делу о взятке губернатор Белозерцев

Возглавлявшего Пензенскую область с 2015 года губернатора задержали утром 21 марта. По версии следствия, он получил от главы группы «Биотэк» взятки на сумму свыше 31 млн руб. за помощь с госконтрактами
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: pnzreg.ru)

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в коррупции, сообщили в Следственном комитете. Ранее о задержании Белозерцева сообщил источник РБК в ведомстве.

Вместе с губернатором задержали главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других лиц. По версии СК, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получал от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. За это он оказывал содействие «Биотэк» при заключении госконтрактов по поставке лекарств.

Белозерцев руководил регионом с 21 сентября 2015 года.

Губернатора Пензенской области Белозерцева задержали после обысков
Общество
Иван Белозерцев

Иван Белозерцев родился в 1958 году в селе Бараново Ливенского района Орловской области. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище им. В. И. Ленина, в 1992-м — Гуманитарную Краснознаменную академию Вооруженных сил орденов Ленина и Октябрьской революции. В1976-2004 годах занимал разные должности в вооруженных силах. Белозерцев — кандидат педагогических наук.

В 2004 году возглавил Пензенскую городскую думу, на этом посту он пробыл до 2005 года. После этого стал главой Пензы и руководил городом до 2012 года. В 2012-2015 годах возглавлял Законодательное собрание региона.

В мае 2015 года назначен президентом временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Белозерцев сменил одного из губернаторов-старожилов Василия Бочкарева, у которого истек срок полномочий. После своего назначения Белозерцев уволил своего сына Александра из правительства, где тот занимал должность заместителя председателя.

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В сентябре прошлого года Белозерцев вновь выиграл губернаторские выборы. По данным ЦИК, за него проголосовали 78,72% избирателей региона.

В январе 2019 года Белозерцев поручил проводить личные встречи с женщинами, решившими сделать аборт, и если их решение связано с тяжелым материальным положением или плохими бытовыми условиями, пытаться их отговорить, предлагая помощь в решении этих проблем.

В июне того же года после волнений в селе Чемодановка, где произошел конфликт с цыганами, пензенский губернатор обвинил США в дестабилизации ситуации. «Америка, Запад» выделяют «огромные деньги на подготовку людей», которые затем дестабилизируют ситуацию, заявлял он. По его словам, провокаторы «фейковую...ложную информацию загоняют сюда» и «народ взрывается». Белозерцев призывал граждан доверять лишь «официальной информации, которую никто никогда искажать не будет».

Автор
Елена Чернышова
Иван Белозерцев уголовное дело задержание
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