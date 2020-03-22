Пятеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском
Из-за подрыва артиллерийского боеприпаса в Мурманской области пострадали пять военнослужащих Северного флота, сообщило Министерство обороны, передает «РИА Новости».
По предварительным данным, они нарушили правила безопасности при погрузке или разгрузке снарядов.
Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.
РБК направил запрос в Минздрав Мурманской области.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, состояние двух пострадавших тяжелое, трех — средней степени тяжести. Он также добавил, что взрыв произошел на складе ракетно-артиллерийского завода, где хранятся снаряды разного калибра.