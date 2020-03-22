Пятеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском

Инцидент мог произойти во время погрузки или разгрузки боеприпасов из-за нарушения техники безопасности. По данным СМИ, взрыв произошел на складе ракетно-артиллерийского завода

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Из-за подрыва артиллерийского боеприпаса в Мурманской области пострадали пять военнослужащих Северного флота, сообщило Министерство обороны, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, они нарушили правила безопасности при погрузке или разгрузке снарядов.

Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

РБК направил запрос в Минздрав Мурманской области.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, состояние двух пострадавших тяжелое, трех — средней степени тяжести. Он также добавил, что взрыв произошел на складе ракетно-артиллерийского завода, где хранятся снаряды разного калибра.