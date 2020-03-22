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Пятеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском

Инцидент мог произойти во время погрузки или разгрузки боеприпасов из-за нарушения техники безопасности. По данным СМИ, взрыв произошел на складе ракетно-артиллерийского завода
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Из-за подрыва артиллерийского боеприпаса в Мурманской области пострадали пять военнослужащих Северного флота, сообщило Министерство обороны, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, они нарушили правила безопасности при погрузке или разгрузке снарядов.

Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

РБК направил запрос в Минздрав Мурманской области.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, состояние двух пострадавших тяжелое, трех — средней степени тяжести. Он также добавил, что взрыв произошел на складе ракетно-артиллерийского завода, где хранятся снаряды разного калибра.

Комиссия командования Северного флота проводит проверку по факту подрыва боеприпаса.

В Красноярском крае на территории воинской части произошел взрыв
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В начале марта в воинской части также на территории Мурманской области произошел взрыв, в результате которого пятеро военнослужащих были ранены. По данным СМИ, они находились в состоянии средней тяжести. Позже Северный флот сообщил, что инцидент произошел на полигоне во время плановых занятий. По информации пресс-службы, из-за нарушений техники безопасности сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет».

Кроме того, 11 марта на территории воинской части в Подмосковье взорвался газовый баллон, в результате которого пострадали четыре человека. Это произошло во время сортировки металлолома. В результате один военнослужащий был доставлен в больницу, еще трое получили ссадины и ушибы, им была оказана медицинская помощь.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Майя Бобенко
Теги: взрыв, воинская часть, Мурманская область
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