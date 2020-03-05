Северный флот подтвердил данные о пяти пострадавших при взрыве военных

Северный флот подтвердил, что пять военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Мурманской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.

По данным пресс-службы, 4 марта в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне из-за грубого нарушения техники безопасности сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет». В результате военные получили незначительные травмы. Их доставили в лечебные учреждения и оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни пострадавших нет.

Ранее «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что взрыв произошел в воинской части в Печенгском районе Мурманской области. По данным «Интерфакса», в районе инцидента боевых боеприпасов не было, и угроза детонации отсутствует.

В свою очередь Telegram-канала Baza писал, что на полигоне воинской части взорвался беспилотник. Откуда он прилетел, неизвестно. Военные, обнаружившие аппарат, пытались его поймать, и в этот момент произошел взрыв. По данным Baza, пострадали шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.