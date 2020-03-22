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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за 50 тыс. россиянами из-за вируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Под медицинским наблюдением в России находятся более 52 тыс. человек, прибывших из стран, наиболее затронутых коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что речь идет о тех россиянах, которые прибыли из Китая, Ирана, Южной Кореи, а также стран Европы.

С начала распространения коронавирусной инфекции общее число находившихся под наблюдением врачей составило 104 577 человек, говорится в сообщении.

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За последние сутки в России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране инфекцией заразились 306 человек.

5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности, согласно которому всех граждан, которые вернулись из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, обязали соблюдать самоизоляцию на дому в течение 14 дней. Позднее, 19 марта, режим распространили на все 85 регионов России.

Теги: коронавирус, наблюдение
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