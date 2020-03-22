Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за 50 тыс. россиянами из-за вируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Под медицинским наблюдением в России находятся более 52 тыс. человек, прибывших из стран, наиболее затронутых коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что речь идет о тех россиянах, которые прибыли из Китая, Ирана, Южной Кореи, а также стран Европы.

С начала распространения коронавирусной инфекции общее число находившихся под наблюдением врачей составило 104 577 человек, говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране инфекцией заразились 306 человек.