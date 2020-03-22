На Сахалине предварительно выявили первые случаи заражения коронавирусом

Экспресс-тест дал положительный результат на коронавирус у двух жителей Сахалина. Их материалы направили в лабораторию, сейчас власти выявляют тех, с кем контактировали возможные заразившиеся

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На Сахалине зарегистрированы первые два положительных результата экспресс-теста на новый коронавирус, говорится в сообщении областного правительства.

Материалы возможных заразившихся отправлены на лабораторную диагностику, однако все те, с кем контактировали возможные заболевшие, будут выявлены еще до ее результатов.

Кроме того, для желающих провериться на коронавирус в регионе организовали мобильные пункты приема. Они появились в поселке Хомутово вблизи аэропорта и в поликлинике Южно-Сахалинска, также их развернут и в ряде других городов.

На фоне угрозы распространения коронавируса 19 марта во всех регионах России ввели режим повышенной готовности. Школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.