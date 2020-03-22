Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период COVID-19

По данным исследования Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса, в среднем инкубационный период длится 5,1 дня. Роспотребнадзор назвал введение 14-дневного карантина обоснованной мерой предосторожности

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Средний инкубационный период (время от момента заражения до проявления симптомов) коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 5,1 дня. Такие данные удалось получить благодаря анализу данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Роспотребнадзор. Ведомство ссылается на исследование Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в США.

Этот инкубационный период находится в том же диапазоне, как у тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС или SARS, вспышка которого произошла в 2002 году в Китае), отмечает Роспотребнадзор. Средний инкубационный период для ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS) составляет от пяти до семи дней.

Согласно анализу, у 97,5% пациентов симптомы проявлялись в течение 11,5 дней после заражения COVID-19. По мнению Роспотребнадзора, полученные данные свидетельствуют о том, что 14-дневный карантинный период для тех, кто, предположительно, заразился COVID-19, является разумной мерой предосторожности.

По данным исследователей, по прошествии 14 дней развитие заболевания может начаться в единичных случаях. Они подсчитали, что на каждые 10 тыс. пациентов, которых поместили на двухнедельный карантин, приходится около 101 человек, у которых после этого будут проявляться симптомы.