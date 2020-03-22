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Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период COVID-19

По данным исследования Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса, в среднем инкубационный период длится 5,1 дня. Роспотребнадзор назвал введение 14-дневного карантина обоснованной мерой предосторожности
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Средний инкубационный период (время от момента заражения до проявления симптомов) коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 5,1 дня. Такие данные удалось получить благодаря анализу данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Роспотребнадзор. Ведомство ссылается на исследование Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в США.

Этот инкубационный период находится в том же диапазоне, как у тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС или SARS, вспышка которого произошла в 2002 году в Китае), отмечает Роспотребнадзор. Средний инкубационный период для ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS) составляет от пяти до семи дней.

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Согласно анализу, у 97,5% пациентов симптомы проявлялись в течение 11,5 дней после заражения COVID-19. По мнению Роспотребнадзора, полученные данные свидетельствуют о том, что 14-дневный карантинный период для тех, кто, предположительно, заразился COVID-19, является разумной мерой предосторожности.

По данным исследователей, по прошествии 14 дней развитие заболевания может начаться в единичных случаях. Они подсчитали, что на каждые 10 тыс. пациентов, которых поместили на двухнедельный карантин, приходится около 101 человек, у которых после этого будут проявляться симптомы.

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Вспышка нового типа коронавируса возникла в Китае в декабре 2019 года. Эпицентром стал город Ухань в провинции Хубэй. Впоследствии вирус распространился на все регионы КНР и за пределы страны. В конце января власти Китая сообщили, что инкубационный период COVID-19 может длиться от одного до 14 дней.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заболевших людей во всем мире превысило 266 тыс., умерли более 11 тыс. человек. Согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса, заразились более 306. тыс., умерли 13 тыс. человек.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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