СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

По данным СК, преступная группа создала условия для осуществления незаконных рейсов на бизнес-джетах, таможенные сборы за ввоз которых в Россию уплачены не были

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Следственный комитет объявил о предъявлении обвинений в уклонении от уплаты таможенных платежей группе руководителей и сотрудников нескольких компаний, организовавших перевозки на не растаможенных в России бизнес-джетах. По данным СК, общий ущерб государству превысил 600 млн руб., в связи с чем дело возбуждено по ч. 4 ст. 194 Уголовного кодекса.

В сообщении СК отмечается, что каждый из участников группы «выполнял строго отведенную ему роль в разработанном преступном плане совершения указанного преступления», в результате чего были созданы условия для осуществления незаконных частных рейсов на четырех самолетах марок Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650 и Bombardier G150.

​В частности, генеральный директор ООО «Сфера Джет» Андрей Степанюк, по данным СК, осуществлял общую координацию деятельности и согласовывал с должностными лицами Домодедовской таможни маршруты полетов, финансовый директор ООО «Сфера Джет» Татьяна Стахурская взаимодействовала с представителями владельцев воздушных судов, менеджер по продажам ООО «Сфера Джет» Мария Кожемякина осуществляла подготовку рейсов при поступлении соответствующих заявок, а начальник службы организации пассажирских перевозок ООО «Бизнес Авиэйшн Центр» Вячеслав Реснянский принимал активное участие в организации перелетов иностранных воздушных судов по территории ЕАЭС.

В СК особо отметили, что расследование уголовного дела продолжается, подчеркнув, что в деятельности преступной группы участвовал также ряд неустановленных пока лиц.