Фигурантов дела о неуплате таможенных сборов отправили под домашний арест

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,42 -0,21 EUR Бирж. 74,01 -0,05 Brent 67,28 0,42% USD Нал. 65,96 65,03 EUR Нал. 74,71 73,59 USD ЦБ 65,59 -0,18 EUR ЦБ 74,02 -0,04 EUR/USD 1,1314 0,0024 BTC/USD Бирж. 3 949,90 -4,17 IMOEX 2 470,61 0,10% RTSI 1 189,14 0,49% DJIA 25 675,15 0,47% Nasdaq 7 667,88 1,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,38%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,38%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 65,59 (-0,18) Quote, 13:16
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 74,02 (-0,04) Quote, 13:16
Калининградский губернатор попал в «клуб молодых мировых лидеров» ВЭФ Экономика, 21:50 Фигурантов дела о неуплате таможенных сборов отправили под домашний арест Общество, 21:39 Трамп решил запретить полеты Boeing 737 MAX Экономика, 21:34 CNN сообщил о жалобах пилотов на Boeing 737 MAX Общество, 21:19 Сборная России по биатлону объявила состав на две эстафеты ЧМ-2019 Спорт, 21:09 Порошенко анонсировал испытания ракетного оружия у границы с Россией Политика, 21:07 НСПК объяснила невозможность проведения платежей по картам Моснарбанка Финансы, 21:04 Луценко заявил о перекрытых ФСБ поставках деталей для украинских ракет Политика, 20:57 Финразведка дала риелторам инструкции по выявлению преступных схем Бизнес, 20:55 Представитель Началовой назвала глупостью сообщения о выписке певицы Общество, 20:44 Азербайджан прокомментировал проблемы со въездом россиян в страну Политика, 20:35 В работе Facebook произошел сбой Технологии и медиа, 20:27 Мартен Фуркад показал худший результат за карьеру на ЧМ по биатлону Спорт, 20:15 Минобороны отчиталось об авиаударе по складу боевиков в сирийском Идлибе Политика, 20:01
Общество ,  
0 
Фигурантов дела о неуплате таможенных сборов отправили под домашний арест

Мещанский суд Москвы в среду заключил под домашний арест гендиректора ООО «Сфера Джет» Андрея Степанюка и начальника службы организации пассажирских перевозок ООО «Бизнес Эвиэйшен Центр» Вячеслава Реснянского, подозреваемых в неуплате таможенных сборов при оформлении самолетов на сумму 636 млн руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«В отношении Степанюка и Реснянского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 мая», — сказала она.

Накануне стало известно, что следователи завели уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при оформлении воздушных судов (ч. 4 ст. 194 УК). Дело было возбуждено против Степанюка и других сотрудников ООО «Сфера Джет».

Общество
СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей

Следствие установило, что с августа по декабрь 2018 года руководство фирмы, а также некоторые сотрудники Домодедовской таможни создали условия для незаконных частных авиарейсов по России, которые нарушают требования законодательства. Компания получила за границей в аренду четыре самолета — Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650 и Bombardier G150 — и использовала их для выполнения частных коммерческих рейсов по России. При этом таможенные платежи при ввозе воздушных судов в страну компания не внесла. В пресс-службе Домодедово РБК заявили, что «Сфера Джет» и «Бизнес Эвиэйшен Центр» являются частными компаниями, а группа DME не имеет к ним отношения.

Теги: бизнес-авиация, таможенные пошлины, домашний арест
Материалы по теме
СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей
Общество
В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter