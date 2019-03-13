Фигурантов дела о неуплате таможенных сборов отправили под домашний арест

Мещанский суд Москвы в среду заключил под домашний арест гендиректора ООО «Сфера Джет» Андрея Степанюка и начальника службы организации пассажирских перевозок ООО «Бизнес Эвиэйшен Центр» Вячеслава Реснянского, подозреваемых в неуплате таможенных сборов при оформлении самолетов на сумму 636 млн руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«В отношении Степанюка и Реснянского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 мая», — сказала она.

Накануне стало известно, что следователи завели уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при оформлении воздушных судов (ч. 4 ст. 194 УК). Дело было возбуждено против Степанюка и других сотрудников ООО «Сфера Джет».

Следствие установило, что с августа по декабрь 2018 года руководство фирмы, а также некоторые сотрудники Домодедовской таможни создали условия для незаконных частных авиарейсов по России, которые нарушают требования законодательства. Компания получила за границей в аренду четыре самолета — Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650 и Bombardier G150 — и использовала их для выполнения частных коммерческих рейсов по России. При этом таможенные платежи при ввозе воздушных судов в страну компания не внесла. В пресс-службе Домодедово РБК заявили, что «Сфера Джет» и «Бизнес Эвиэйшен Центр» являются частными компаниями, а группа DME не имеет к ним отношения.