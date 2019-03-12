СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей

СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей

Ущерб от деятельности компании, которая, не уплатив таможенные платежи, осуществляла коммерческие рейсы из московского аэропорта Домодедово по всей России, составил 636 млн руб.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Столичные следователи завели уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при оформлении воздушных судов на 636 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте РБК уточнили, что дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в особо крупном размере) заведено против гендиректора ООО «Сфера Джет» Андрея Степанюка и некоторых других сотрудников этой компании.

По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года руководство ООО, а также некоторые сотрудники Домодедовской таможни в составе организованной группы создали условия для совершения незаконных частных авиарейсов по России, которые нарушают требования таможенного законодательства.

«Сфера Джет» получила за границей в аренду четыре самолета бизнес-авиации марок Gulfstream G150, Gulfstream G450, Embraer Legacy 650 и Bombardier G150 и использовала их для частных коммерческих рейсов из Домодедово по всей России. Таможенные платежи при ввозе самолетов в Россию компания не внесла, а сотрудники таможни, зная это, обеспечивали осуществление полетов этих воздушных судов.