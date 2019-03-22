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СМИ узнали об освобождении обвиняемых в махинациях в Крыму на 20 млн руб.
Из-под стражи освобождены капитан второго ранга в отставке Вадим Балясный и менеджер «ВАБ-Нефть» Антон Сысоев. В СИЗО остается полковник ФСО Эдуард Турта, расследование аферы с дизельным топливом для госдач в Крыму продолжается
Вид на бухту Ласпи, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Следствие освободило из-под стражи двух фигурантов дела о махинациях с топливом для трех государственных дач в Крыму на сумму более 20 млн руб. — гендиректора компании-поставщика «ВАБ-Нефть» Вадима Балясного и менеджера фирмы Антона Сысоева. Об этом узнала газета «Коммерсантъ».

При этом освобожденным фигурантам запретили общаться со свидетелями по делу, пользоваться мобильными телефонами и интернетом, а также покидать место проживания на длительный срок. Запрет будет действовать до окончания расследования дела. Под стражей остается замруководителя Службы охраны в Крыму ФСО России полковник Эдуард Турта.

Дело о мошенничестве в крупном размере (ч.4 ст. 159 УК) было возбуждено еще весной 2018 года. По версии следствия, в начале 2017 года Служба охраны в Крыму должна была поставить дизельное топливо на госдачи, на его покупку из бюджета выделили 20,3 млн руб. В марте, июне и июле Балясный заключил с ФСО три госконтракта на поставку 600 т «дизеля», однако в ноябре нефтеперерабатывающие заводы увеличили отпускные цены на топливо.

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Балясный сообщил об этом в ФСО, предложив пересмотреть условия поставок или найти другого поставщика, но в ведомстве не стали рассматривать его предложения. В итоге гендиректор фирмы начал покупать низкокачественное топливо, на госдачи поставили от 30 до 40 т такого «дизеля», последняя партия была доставлена в феврале прошлого года.

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После начала расследования Турта, Балясный и Сысоев были задержаны, изначально они находились в СИЗО, позднее работников «ВАБ-Нефти» посадили под домашний арест.

Вадим Балясный — капитан второго ранга, уволившийся еще в 2006 году. Однако, по данным газеты, он принимал участие в событиях, происходивших на полуострове в марте 2014 года, а также награжден медалью «За возвращение Крыма».
Автор: Григорий Дубов
Теги: Крым, махинации, дизельное топливо, ФСО
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