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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Суд в Киеве заочно приговорил экс-полпреда президента России в Крыму
Экс-полпреда заочно осудили на 13 лет лишения свободы. Киевский суд признал Олега Белавенцева виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко
Олег Белавенцев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Бывший полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев заочно приговорен к 13 годам тюрьмы решением Святошинского районного суда Киева. Об этом написал в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В марте прошлого года киевский суд признал Белавенцева виновным «в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины».

Экс-полпред с февраля по март 2014 года с представителями российских властей и, будучи в Крыму, помог российским военнослужащим и военным казачьим обществам организовать «действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», пишет Луценко. Также киевский суд считает, что Белавенцев подстрекал украинских военных к госизмене, указывает генпрокурор.

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МИД ответил НАТО на просьбу вернуть Крым Украине

​Олег Белавенцев стал полпредом президента в Крыму 21 марта 2014 года, спустя три дня после проведения референдума на полуострове, по итогам которого он вошел в состав России. В тот же день был образован Крымский федеральный округ. Спустя неделю президент Владимир Путин включил Белавенцева в состав Совета безопасности России. В июле 2016 года был назначен полпредом президента на Северном Кавказе, он занимал эту должность до июля 2018 года. Тогда же его вывели из состава Совбеза.

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В конце января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. Бывшего главу государства признали виновным в госизмене и пособничестве в «ведении агрессивной войны против Украины». При этом в суде указали, что не смогли доказать, что Янукович действовал с «так называемой целью сепаратизма». Защита бывшего президента назвала приговор незаконным и пообещала обжаловать его.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Крым
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