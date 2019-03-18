Суд в Киеве заочно приговорил экс-полпреда президента России в Крыму

Экс-полпреда заочно осудили на 13 лет лишения свободы. Киевский суд признал Олега Белавенцева виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко

Олег Белавенцев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Бывший полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев заочно приговорен к 13 годам тюрьмы решением Святошинского районного суда Киева. Об этом написал в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В марте прошлого года киевский суд признал Белавенцева виновным «в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины».

Экс-полпред с февраля по март 2014 года с представителями российских властей и, будучи в Крыму, помог российским военнослужащим и военным казачьим обществам организовать «действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», пишет Луценко. Также киевский суд считает, что Белавенцев подстрекал украинских военных к госизмене, указывает генпрокурор.

​Олег Белавенцев стал полпредом президента в Крыму 21 марта 2014 года, спустя три дня после проведения референдума на полуострове, по итогам которого он вошел в состав России. В тот же день был образован Крымский федеральный округ. Спустя неделю президент Владимир Путин включил Белавенцева в состав Совета безопасности России. В июле 2016 года был назначен полпредом президента на Северном Кавказе, он занимал эту должность до июля 2018 года. Тогда же его вывели из состава Совбеза.