Собянин рассказал о шутке другого мэра о снегопаде: «какому богу молился»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о шутке другого градоначальника об аномальных снегопадах в столице этой зимой. Кадры с заседания Агентства стратегических инициатив (АСИ), прошедшего 18 февраля, опубликовала информационная служба «Вести».
«Ты кому свечи поставил, какому Богу молился?» — пересказал слова своего коллеги Собянин, подчеркнув, что в том городе «всю зиму нет вообще снега». О каком именно городе идет речь, мэр не уточнил.
«Я все смотрю, думаю, когда хоть ему немножко выпадет», — добавил он.
Глава Минэкономиразвития Максим Решетников, посмеявшись, отметил: «Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно».
Эта зима в столичном регионе выдалась аномально снежной. Только за сутки 19 февраля в Москве и Подмосковье выпало 64% месячной нормы осадков. Сильный снегопад привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Он связан с балканским циклоном.
20 февраля в Москве был побит суточный рекорд снежного покрова за 72 года — высота сугробов превысила 80 см. 22 февраля также ожидается метель и усиление ветра с порывами до 17 м/с.
