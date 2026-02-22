 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Собянин рассказал о шутке другого мэра о снегопаде: «какому богу молился»

Сюжет
Новости Москвы
Коллега столичного мэра, у которого «всю зиму нет вообще снега», говоря об аномальных снегопадах в столице, спросил, «какому Богу молился» Собянин. Решетников в ответ пошутил, что тот мэр «указал точно», куда должен выпасть снег
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о шутке другого градоначальника об аномальных снегопадах в столице этой зимой. Кадры с заседания Агентства стратегических инициатив (АСИ), прошедшего 18 февраля, опубликовала информационная служба «Вести».

«Ты кому свечи поставил, какому Богу молился?» — пересказал слова своего коллеги Собянин, подчеркнув, что в том городе «всю зиму нет вообще снега». О каком именно городе идет речь, мэр не уточнил.

«Я все смотрю, думаю, когда хоть ему немножко выпадет», — добавил он.

Глава Минэкономиразвития Максим Решетников, посмеявшись, отметил: «Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно».

Москвичам спрогнозировали снег с дождем и нулевые температуры
Общество

Эта зима в столичном регионе выдалась аномально снежной. Только за сутки 19 февраля в Москве и Подмосковье выпало 64% месячной нормы осадков. Сильный снегопад привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Он связан с балканским циклоном.

20 февраля в Москве был побит суточный рекорд снежного покрова за 72 года — высота сугробов превысила 80 см. 22 февраля также ожидается метель и усиление ветра с порывами до 17 м/с.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Собянин Максим Решетников снегопад в Москве Погода Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Максим Решетников фото
Максим Решетников
политик, министр экономического развития России
11 июля 1979 года
Материалы по теме
В Москве зафиксирован третий подряд рекорд высоты снежного покрова
Общество
Москвичей предупредили о метели и снежных накатах на дорогах
Общество
Москвичам пообещали солнечный день без снега
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта Общество, 19:38
Макдэвида признали самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 19:35
Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде Спорт, 19:33
Как складные смартфоны перестали быть милым чудачеством РБК и Huawei, 19:30
Bloomberg рассказал о новом козыре Китая в преддверии переговоров с США Политика, 19:22
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 19:17
Капитана ЦСКА дисквалифицировали на один матч КХЛ Спорт, 19:09
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года Спорт, 18:59
Первое с 1980 года золото США в хоккее. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:55
NYT сообщила об обсуждении «Делси Ирана» в Тегеране Политика, 18:51
Во всех аэропортах Москвы второй раз за день ввели ограничения на полеты Политика, 18:50
Собянин рассказал о шутке другого мэра о снегопаде: «какому богу молился» Город, 18:39
Авиакомпании завершили вывозные рейсы российских туристов с Кубы Политика, 18:39