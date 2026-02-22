Собянин рассказал о шутке другого мэра о снегопаде: «какому богу молился»

Коллега столичного мэра, у которого «всю зиму нет вообще снега», говоря об аномальных снегопадах в столице, спросил, «какому Богу молился» Собянин. Решетников в ответ пошутил, что тот мэр «указал точно», куда должен выпасть снег

Сергей Собянин (Фото: РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о шутке другого градоначальника об аномальных снегопадах в столице этой зимой. Кадры с заседания Агентства стратегических инициатив (АСИ), прошедшего 18 февраля, опубликовала информационная служба «Вести».

«Ты кому свечи поставил, какому Богу молился?» — пересказал слова своего коллеги Собянин, подчеркнув, что в том городе «всю зиму нет вообще снега». О каком именно городе идет речь, мэр не уточнил.

«Я все смотрю, думаю, когда хоть ему немножко выпадет», — добавил он.

Глава Минэкономиразвития Максим Решетников, посмеявшись, отметил: «Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно».

Эта зима в столичном регионе выдалась аномально снежной. Только за сутки 19 февраля в Москве и Подмосковье выпало 64% месячной нормы осадков. Сильный снегопад привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. Он связан с балканским циклоном.

20 февраля в Москве был побит суточный рекорд снежного покрова за 72 года — высота сугробов превысила 80 см. 22 февраля также ожидается метель и усиление ветра с порывами до 17 м/с.