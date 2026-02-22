 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичам спрогнозировали снег с дождем и нулевые температуры

В воскресенье, 22 февраля, в Москве ожидает облачная погода с осадками в виде снега с дождем, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Температура воздуха утром составит от трех до минус двух градусов, а днем поднимется до нуля градусов при влажности в 60%. Вечерняя температура будет колебаться на отметке от минус одного до нуля градусов, в это время суток выпадет снег с дождем.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 5-7 м/с с порывами вплоть до 13 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., что соответствует стандартным зимним показателям.

В Москве за сутки выпало 64% месячной нормы снега
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне на фоне прогнозируемых усиления ветра и гололедицы на дорогах Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Предупреждение, следует из данных «Яндекс Погоды», продлится до 23 февраля.

Желтый уровень — второй уровень погодной опасности. Жителям региона рекомендуется быть внимательными на улице, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — осторожность при передвижении.

После — в Москве ожидается существенное изменение погоды. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в эфире «Радио РБК» рассказала, что циклон «Валли» ушел на север страны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Полина Дуганова
погода в Москве снег прогноз погоды
Материалы по теме
Синоптик рассказала, когда в Москве начнет меняться погода
Общество
Аномальный снегопад в Москве. Видео
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Центральной России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Как Петросян выступила на гала-вечере Олимпиады под Шакиру. Видео Спорт, 08:51
При атаке дронов на Брянскую область пострадал мужчина Политика, 08:38
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Посол раскрыл число французов, желающих получить российское гражданство Общество, 08:14
Знаковые моменты в истории зимних Олимпийских игр Спорт, 08:00
«РИА Новости» узнало об иске «Калашникова» на ₽35 млн к поставщикам Политика, 07:57
Москвичам спрогнозировали снег с дождем и нулевые температуры Общество, 07:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Уиткофф допустил встречу Путина и Зеленского в ближайшие три недели Политика, 07:35
Вся Запорожская область осталась без света из-за атаки по энергосистеме Политика, 07:30
За ночь силы ПВО сбили над Россией 86 дронов Политика, 07:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Австралийский военный корабль прошел через Тайваньский пролив Политика, 06:57
Трамп призвал Netflix уволить топ-менеджера, ранее работавшего на Обаму Политика, 06:42
Уиткофф заявил, что Путин всегда был честен с ним Политика, 06:37