Москвичам спрогнозировали снег с дождем и нулевые температуры

В воскресенье, 22 февраля, в Москве ожидает облачная погода с осадками в виде снега с дождем, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Температура воздуха утром составит от трех до минус двух градусов, а днем поднимется до нуля градусов при влажности в 60%. Вечерняя температура будет колебаться на отметке от минус одного до нуля градусов, в это время суток выпадет снег с дождем.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 5-7 м/с с порывами вплоть до 13 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., что соответствует стандартным зимним показателям.

Желтый уровень — второй уровень погодной опасности. Жителям региона рекомендуется быть внимательными на улице, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — осторожность при передвижении.

Накануне на фоне прогнозируемых усиления ветра и гололедицы на дорогах Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности . Предупреждение, следует из данных «Яндекс Погоды», продлится до 23 февраля.

После — в Москве ожидается существенное изменение погоды. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в эфире «Радио РБК» рассказала, что циклон «Валли» ушел на север страны.