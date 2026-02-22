Москвичам спрогнозировали снег с дождем и нулевые температуры
В воскресенье, 22 февраля, в Москве ожидает облачная погода с осадками в виде снега с дождем, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
Температура воздуха утром составит от трех до минус двух градусов, а днем поднимется до нуля градусов при влажности в 60%. Вечерняя температура будет колебаться на отметке от минус одного до нуля градусов, в это время суток выпадет снег с дождем.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 5-7 м/с с порывами вплоть до 13 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., что соответствует стандартным зимним показателям.
Накануне на фоне прогнозируемых усиления ветра и гололедицы на дорогах Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Предупреждение, следует из данных «Яндекс Погоды», продлится до 23 февраля.
Желтый уровень — второй уровень погодной опасности. Жителям региона рекомендуется быть внимательными на улице, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — осторожность при передвижении.
После — в Москве ожидается существенное изменение погоды. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в эфире «Радио РБК» рассказала, что циклон «Валли» ушел на север страны.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски