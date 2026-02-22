 Перейти к основному контенту
Эксперты объяснили, почему зумеры не готовы работать во вред здоровью

Директор по персоналу Skillaz: зумеры не готовы платить за работу здоровьем
Сюжет
Радио РБК
Зумеры не считают работу центром идентичности и не готовы платить за нее здоровьем, в отличие от миллениалов, заявила директор по персоналу Skillaz Ксения Степанова. Эксперт МГУ объяснил сдвиг ценностей «сытостью» поколения Z
Фото: Рамзик Захарян / URA.ru / Global Look Press
Поколение Z (зумеры) не считает работу центром своей идентичности и, в отличие от миллениалов, не готово жертвовать здоровьем ради карьеры, рассказала в эфире программы «Медиатренды» на Радио РБК директор по персоналу Skillaz Ксения Степанова.

По ее словам, зумеры серьезно относятся к смыслу и качеству труда, но воспринимают работу лишь как инструмент, тогда как для миллениалов она остается ценностью и способом самореализации. «Они не готовы платить здоровьем, в отличие от миллениалов, которые могут работать во вред своему здоровью», — пояснила Степанова.

Кто такие миллениалы: ценности поколения Y
Экономика образования
Фото:Unsplash

Эксперт также отметила, что зумеров сложно мотивировать деньгами или авторитетом: для них важны обратная связь и прозрачные правила. Даже родители для них не авторитет — любую информацию они могут получить у ChatGPT, где ответ будет «более правильным и осмысленным».

При этом на рынок труда уже приходит поколение альфа — технологически продвинутые люди, «родившиеся с телефоном в руках». Компании, которые не адаптируются к ним, проиграют, предупредила Степанова. «Миллениалов останется через десять лет не так много. На смену им придут зумеры и альфы, нужно к ним адаптироваться», — резюмировала она.

Временные рамки в теории поколений могут разниться в зависимости от исследований. Например, Исследовательский центр Пью (Pew Research Center) считает зумерами тех, кто родился с 1997 по 2012 год, миллениалов — с 1981 по 1996 год. Термин «поколение альфа», к которому относят людей, рожденных в период с 2010 по 2024 год, придумал социальный исследователь Марк Маккриндл.

Доцент факультета психологии МГУ Александр Рикель объяснил ценностный сдвиг тем, что зумеры — «сытое поколение», которое не фокусируется на деньгах, а ищет в работе удовольствие и развитие. «Условно сытые поколения меньше нацелены на классические критерии карьерной успешности», — объяснил он.

Зумеры на заводе: к чему готовиться работодателю?
Радио
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Заместитель директора по работе с государственными органами «Авито» Павел Тихонов рассказывал в эфире Радио РБК, что среди молодежи 18–24 лет наблюдается рост интереса к работе вахтовым методом, особенно в удаленных регионах вроде Сахалина, Магадана и Якутии. По его словам, молодые люди выбирают такую работу, потому что видят ценность в стабильном хорошем заработке, а также стремятся получить специфичные рабочие навыки.

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан ранее заявлял, что, вопреки распространенному мнению, зумеры не так уж сильно отличаются от предыдущих поколений, но при этом у них есть важное отличие — их память «вынесена во внешние приборы», в связи с чем они могут оперировать очень небольшими объемами. При этом Аузан указал на наличие у зумеров «огромных достоинств», которые у представителей предшествующих поколений встречались редко, а потому высоко ценились.

 

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Поколения миллениалы зумеры работа
