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Новый год 2025 ,  
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Социологи рассказали, что ждет родившихся с 2025 года детей

Социолог МакКриндл: родившиеся с 2025 года дети станут поколением бета
Сюжет
Новый год 2025
Искусственный интеллект станет неотъемлемой частью жизни представителей поколения бета (2025-2039), а одним из самых серьезных вызовов для них будет изменение климата

Дети, рожденные в 2025 году, станут первыми представителями нового поколения бета, написал в своем блоге австралийский демограф и социальный исследователь Марк МакКриндл. Он придумал термин «поколение альфа», к которому относят людей, рожденных в период с 2010 по 2024 год.

Новое поколение продлится до 2039 года, а к 2035-му его представители будут составлять 16% населения мира. Многие доживут до XXII века, считает МакКриндл.

Ранее каждому новому поколению присваивалась очередная буква латинского алфавита. Например, родившиеся в 1964–1980 годы стали поколением X, с 1981 по 1996 — поколением Y или миллениалами. Последнюю букву Z получили зумеры (1997–2010). Вводя термин «поколение альфа», МакКриндл хотел подчеркнуть, что современные дети родились в совершенно новой эпохе, в частности, не знали жизни без новых технологий.

Детство у экрана: чем отличается поколение альфа и какое будущее его ждет
Стиль
Фото:Shutterstock

Поколение бета, по словам социолога, будет жить в мире, где искусственный интеллект и автоматизация являются неотъемлемой частью повседневной жизни — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений. «Они вырастут в мире, сформированном технологическими прорывами, меняющимися социальными нормами и растущим вниманием к устойчивому развитию», — пишет МакКриндл.

В то же время, отмечает он, родившиеся после 2025 года «унаследуют мир, борющийся с серьезными социальными проблемами», в том числе изменением климата. Из-за этого представители нового поколения будут более «склонными к сотрудничеству, чем когда-либо прежде» и глобально мыслящими.

Исследователь Джейсон Дорси отмечает, что поколение бета начнет свою жизнь совсем иначе, чем поколение альфа. В частности, дети миллениалов и зумеров родятся в «постпандемийном мире» и не столкнутся с закрытием школ и социальной изоляцией из-за COVID-19, которые необратимо повлияли на их старших братьев и сестер и других родственников. Неотьемлемой частью жизни поколения бета станут умные устройства и искусственный интеллект. «Изменение климата по-прежнему будет для них очень большой проблемой», — уверен эксперт.

По словам Дорси, для миллениалов событием, определяющим сознание поколения, стали теракты 11 сентября 2001 года, а для зумеров — пандемия. Какой именно момент станет ключевым для представителей альфа и бета, пока говорить рано.

Некоторые исследователи критикуют теорию поколений. Например, в исследовательском центре Pew Research Center считают, что более важными факторами, определяющими общность группы, являются раса и класс.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
поколение Z Дети 2025 год демография
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