 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Эксперты рассказали, какие профессии выбирают зумеры и почему

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны
Сюжет
Радио РБК
В «Авито» рассказали, что привлекает зумеров в работе вахтовым методом и куда чаще всего они выбирают ехать. В HR-агентстве ProPersonnel подтвердили тренд, но назвали другие причины роста числа вакансий, связанных с вахтой
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Среди молодежи 18–24 лет наблюдается рост интереса к работе вахтовым методом, особенно в удаленных регионах вроде Сахалина, Магадана и Якутии. Об этом в эфире Радио РБК заявил заместитель директора по работе с государственными органами «Авито» Павел Тихонов. По его словам, наиболее востребованы специальности комплектовщика, монтажника, электромонтажника, сварщика и повара с зарплатными ожиданиями от 106 тыс. до 165 тыс. руб. в месяц.

В «Авито» считают, что молодые люди выбирают такую работу, потому что видят ценность в стабильном хорошем заработке, а также стремятся получить специфичные рабочие навыки.

«Мы считаем, что, в целом, давайте говорить про вахтовый метод работы, молодежь у нас стала довольно прагматичной и видит ценность в том, чтобы иметь стабильный и хороший заработок со старта карьеры. А если мы говорим о рабочих и линейных специальностях, то в силу специфики на вахте они получают крайне важный практический опыт, который пригодится на всем их карьерном пути. Такие навыки, сидя в офисе, попросту они не получат», — пояснил Тихонов.

Он также отметил, что молодые люди ценят возможность путешествовать по стране и «не видят смысла ограничивать себя одним регионом».

Россияне назвали, что не умеет современная молодежь
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Гендиректор HR-агентства Propersonnel Татьяна Долякова в том же эфире подтвердила этот тренд, связав его с желанием молодежи иметь большие периоды отдыха. Она уточнила, что уровень заработной платы зависит от региона, но может достигать 200–250 тыс. руб.

«Если мы Москву затрагиваем или центральные регионы — это где-то от 120–130 тыс. руб. рассматривают специалисты. Если мы смотрим вахтовые методы, там могут быть зарплаты у зумеров и от 200 тыс. руб. Поэтому, в принципе, это так привлекательно для молодых специалистов, что где-то 200–250 они могут получать в 22 года», — рассказала Долякова.

При этом, по ее мнению, рост спроса на вахтовые специальности также отражает дефицит рабочих кадров, из-за которого работодатели готовы предлагать такой формат для привлечения специалистов из разных регионов.

Путин назвал зарплаты важным стимулом, чтобы молодежь шла в науку
Общество

Согласно федеральному закону «О молодежной политике в РФ», к молодежи относится социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет.

Весной 2025 года председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов предложил повысить возраст молодежи до 40 лет. ТАСС сообщал, что эту инициативу поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В июне 2025 года руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров выступил против повышения возраста молодежи. По его словам, 35 лет — это достаточный возраст для молодых людей.

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Алина Нафикова
зумеры молодежь работа вахтовики
Материалы по теме
Путин заявил о влиянии на молодежь через Telegram и другие мессенджеры
Политика
Россияне назвали, что не умеет современная молодежь
Общество
Росреестр назвал самый молодой город в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 17:26
Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение вопреки санкциям Политика, 20:19
В США сообщили о самых массовых увольнениях с 2009 года Бизнес, 20:16
Би-би-си с подачи Украины обвинила россиян в нарушении правил допуска МОК Спорт, 20:03
Испанский премьер после обвинений Дурова раскритиковал «техноолигархов» Политика, 20:02
СК отменил возбуждение дела об изнасиловании против экс-депутата Госдумы Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
«Яндекс.Путешествия» после ухода отелей объяснили увеличение комиссии Бизнес, 19:57
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
18-летняя чемпионка Игр БРИКС объявила о завершении карьеры Спорт, 19:45
Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов Политика, 19:44
Советник Фицо и «Меркель в юности»: европейцы в файлах Эпштейна Политика, 19:32
WSJ рассказала об итогах «военной игры» в Германии по конфликту с Россией Политика, 19:29
Четыре человека пострадали при взрыве в шахте «Садкинская» Общество, 19:20
Российская делегация вылетела из Абу-Даби Политика, 19:17
ЦБ изменил процесс открытия счета на платформе цифрового рубля Финансы, 19:16