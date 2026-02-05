Эксперты рассказали, какие профессии выбирают зумеры и почему

В «Авито» рассказали, что привлекает зумеров в работе вахтовым методом и куда чаще всего они выбирают ехать. В HR-агентстве ProPersonnel подтвердили тренд, но назвали другие причины роста числа вакансий, связанных с вахтой

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Среди молодежи 18–24 лет наблюдается рост интереса к работе вахтовым методом, особенно в удаленных регионах вроде Сахалина, Магадана и Якутии. Об этом в эфире Радио РБК заявил заместитель директора по работе с государственными органами «Авито» Павел Тихонов. По его словам, наиболее востребованы специальности комплектовщика, монтажника, электромонтажника, сварщика и повара с зарплатными ожиданиями от 106 тыс. до 165 тыс. руб. в месяц.

В «Авито» считают, что молодые люди выбирают такую работу, потому что видят ценность в стабильном хорошем заработке, а также стремятся получить специфичные рабочие навыки.

«Мы считаем, что, в целом, давайте говорить про вахтовый метод работы, молодежь у нас стала довольно прагматичной и видит ценность в том, чтобы иметь стабильный и хороший заработок со старта карьеры. А если мы говорим о рабочих и линейных специальностях, то в силу специфики на вахте они получают крайне важный практический опыт, который пригодится на всем их карьерном пути. Такие навыки, сидя в офисе, попросту они не получат», — пояснил Тихонов.

Он также отметил, что молодые люди ценят возможность путешествовать по стране и «не видят смысла ограничивать себя одним регионом».

Гендиректор HR-агентства Propersonnel Татьяна Долякова в том же эфире подтвердила этот тренд, связав его с желанием молодежи иметь большие периоды отдыха. Она уточнила, что уровень заработной платы зависит от региона, но может достигать 200–250 тыс. руб.

«Если мы Москву затрагиваем или центральные регионы — это где-то от 120–130 тыс. руб. рассматривают специалисты. Если мы смотрим вахтовые методы, там могут быть зарплаты у зумеров и от 200 тыс. руб. Поэтому, в принципе, это так привлекательно для молодых специалистов, что где-то 200–250 они могут получать в 22 года», — рассказала Долякова.

При этом, по ее мнению, рост спроса на вахтовые специальности также отражает дефицит рабочих кадров, из-за которого работодатели готовы предлагать такой формат для привлечения специалистов из разных регионов.

Согласно федеральному закону «О молодежной политике в РФ», к молодежи относится социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет.

Весной 2025 года председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов предложил повысить возраст молодежи до 40 лет. ТАСС сообщал, что эту инициативу поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В июне 2025 года руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров выступил против повышения возраста молодежи. По его словам, 35 лет — это достаточный возраст для молодых людей.